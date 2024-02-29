Marmaris'te mahsur kalan keçi AKUT tarafından kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Marmaris'te mahsur kalan keçi AKUT tarafından kurtarıldı

Marmaris\'te mahsur kalan keçi AKUT tarafından kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Bayır Mahallesi'ndeki kayalıklarda mahsur kalan bir keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi. AKUT Marmaris ekibi, yaklaşık 60 metrelik kayalıklardaki uçuruma halat yardımıyla inerek keçiyi kurtardı.

29.02.2024 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Bayır Mahallesi'ndeki kayalıklarda keçinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AKUT Marmaris ekibi yönlendirildi.

Ekip, yaklaşık 60 metrelik kayalıklardaki uçuruma halat yardımıyla inerek, keçiyi kurtardı.

Keçi, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA

Marmaris, Muğla, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te mahsur kalan keçi AKUT tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 15:01:47. #1.11#
SON DAKİKA: Marmaris'te mahsur kalan keçi AKUT tarafından kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement