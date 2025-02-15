Marmaris'te Motor Yatta Yangın: İlk Müdahale Başarıyla Gerçekleştirildi

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(MUĞLA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi Yalancı Boğaz mevkiinde Nefes isimli motor yatta henüz belirleneyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Muğla BB-19 isimli yangın söndürme teknesi yaptı. Müdahale ile yangının diğer teknelere sıçraması önlendi.

Marmaris Yalancı Boğaz mevkiinde Nefes isimli motor yatta yangın çıktı. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Muğla BB-19 isimli acil müdahale teknesi personeli ile birlikte yangın bölgesine hareket ederek, motor yatta çıkan yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonrasında motor yattaki yangın söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı ancak motor yatta hasar oluştu.

Tekneler, Fethiye, Bodrum ve Marmaris limanlarında görevde

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan üç adet çok amaçlı acil müdahale teknesi, deniz araçlarında çıkan yangınlara ilk müdahale, personel ve yaralı nakli, denizde kontrol görevi ve deniz yüzeyi temizliği yapıyor. Çok amaçlı acil müdahale tekneleri, Fethiye, Bodrum ve Marmaris limanlarında hizmet veriyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu kazada can kaybının olmaması sevindirici. Maalesef doğal ya da kazalar sonucu birçok yangınla karşılaşıyoruz. Bu yangınlar bazen büyük bir felakete dönüşebiliyor. Biz de bu kötü senaryoların gerçekleşmemesi için olası yangınlara karşı önlemlerimizi alıyoruz. Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerimizde denizde oluşabilecek bir felaket için acil müdahale teknelerimiz 24 saat görev başındadır" dedi.