Marmaris\'te Öğrencilere Ücretsiz Film Gösterimi

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(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan öğrenciler için ücretsiz film gösterimi düzenleyecek.

Marmaris Belediyesi, 17 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline giren öğrenciler için sinema etkinliği düzenliyor. Etkinlik kapsamında 18 Ocak Cumartesi günü "Çılgın Kamp", 21 Ocak Salı günü "İksir", 23 Ocak Perşembe günü "Sagu ve Pagu", 28 Ocak Salı günü "İkizler Firarda" ve 30 Ocak Perşembe günü "Peri Kraliçesi" filmleri gösterilecek. Filmlerin gösterimi, Armutalan Kültür Merkezi'nde 13.00 ve 15.00 saatlerinde iki seans halinde yapılacak.

Yarıyıl şenliğine tüm çocukları davet eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Çocuklarımız yoğun bir ders döneminin yorgunluğunu atması ve ikinci yarıyıla dinlenerek girmesi için eğlenceli ve keyif dolu bir etkinlik düzenledik. Film gösterimlerine tüm çocuklarımızı bekliyor, hepsine iyi tatiller diliyorum" dedi.