Marmaris'te Palmiye Ağaçlarına Bakım Çalışmaları Başladı

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(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde bulunan palmiye ağaçlarında dönemsel budama çalışmalarına başladı. Belediye yetkilileri, ana caddelerin ardından iç bölgelerdeki palmiyelerin de bakımdan geçirileceğini bildirdi.

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçenin sembolü haline gelen palmiye ağaçlarına yönelik yıllık bakım çalışmasına başladı. Atatürk Caddesi, Hasan Işık Caddesi, merkez sahil boyu, İçmeler sahil ve ara sokaklarda kaldırımlarda bulunan palmiyeler program dahilinde budanmaya başlandı. Gece 02.00 ile sabah 09.00 saatleri arasında yapılan çalışmada belediye personeli tüm ağaçları bakımdan geçiriyor.

Palmiye ağaçlarının yaz sezonunun en yoğun olduğu dönemde çiçek açması ve bu çiçeklerin tozlaşması nedeniyle bu tarihlerde budanması gerektiğini belirten Müdürlük yetkilileri, şu açıklamayı yaptı:

"Bu mevsimde palmiyeler çiçek açmakta ve tozlaşma meydana gelmektedir. Çiçek tozlarına karşı alerjisi olan vatandaşlarımız nefes almakta zorlanmakta ayrıca çiçeklerin tohuma dönüşmesiyle sonucu dökülen tohumların zeminde kayganlaşma yapması nedeniyle düşen ve yaralanan vatandaşlarımız oluyor. Kuruyan yapraklar düşerek tehlike oluşturuyor. Bu nedenle her yıl bu mevsimde budamaları yapıyoruz."