Marmaris'te "Sağlıklı Yaş Alma" Etkinliği Düzenlendi

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi'nin düzenlediği "Sağlıklı Yaş Alma" etkinliğinde, 30 yaş üstü vatandaşlara vücut analizi, kan şekeri ve tansiyon ölçümü ile beslenme danışmanlığı hizmeti sunuldu.

Marmaris Belediyesi, kentte sağlıklı yaşam bilincini yaygınlaştırmak amacıyla "Sağlıklı Yaş Alma" etkinliği düzenledi. Sağlık İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmetleri sunuldu.

30 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik düzenlenen etkinlik kapsamında uzmanlar eşliğinde vücut analizi yapılırken, kan şekeri ve tansiyon ölçümleri de gerçekleştirildi. Katılımcılara ayrıca sağlıklı beslenme konusunda danışmanlık hizmeti verildi.

Belediye yetkilileri, benzer etkinliklerle toplumda sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmaya devam edeceklerini belirtti.