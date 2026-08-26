Marmaris'te Sürüklenen Motoryat Kurtarıldı
Marmaris açıklarında makine arızasıyla sürüklenen motoryat, 7 kişiyle limana yanaştırıldı.
MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen, içerisinde 7 kişinin bulunduğu motoryat, limana yanaştırıldı.
Marmaris ilçesi açıklarında bir motoryat, önceki gün saat 14.30 sıralarında makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedeki kişilerin telefonla yardım istemesinin ardından Sahil Güvenlik Botu KB-14, bölgeye sevk edildi. İçinde 7 kişinin olduğu motoryat yedeklenip, Marmaris Limanı'na yanaştırıldı.
Kaynak: DHA
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