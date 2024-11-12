Marmaris'te tasarlayarak cinayet davası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Marmaris'te tasarlayarak cinayet davası

Ali İhsan Kaya, İlknur Çetin'i öldürmekten ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak.

12.11.2024 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, İlknur Çetin'i "tasarlayarak öldürdüğü" iddia edilen sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebiyle dava açıldı.

Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde 25 Nisan 2024'te çalıştığı otelde İlknur Çetin'i (35) yanındaki bıçakla çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldüren Ali İhsan Kaya (38) hakkında, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın İlknur Çetin'i belli aralıklarla takip ettiği ve olaydan bir hafta kadar önce cinayette kullandığı bıçağı satın aldığı belirtildi.

Olay günü sanığın, İlknur Çetin'in çalıştığı iş yerinin önüne geldiğine dikkat çeken iddianamede, cinayette kullanılan sustalı olarak tabir edilen bıçağı açıp kontrol eden sanığın kendini çalışanı gibi gösterip girdiği iş yerinde bir süre beklediği kaydedildi.

Ali İhsan Kaya'nın, yemekhaneden çıkarak ana bina tarafına yürüyen Çetin'i çeşitli yerlerinden bıçakladığı aktarılan iddianamede, adli tıp raporunda da İlknur Çetin'in ölümünün kesici-delici alet yaralanmasına bağlı iç organ ve büyük damar yaralanmasıyla gelişen iç kanama sonucu meydana geldiğinin ifade edildiği aktarıldı.

Cinayetin anlık gelişmediğine vurgu yapılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Şüphelinin olay anından bir hafta kadar önce bıçağı satın alarak maktulü öldürmeyi tasarladığı, olay günü de bıçağı kontrol ederek maktulün yanına gittiği ve bu bıçakla ölümüne sebebiyet verdiği hususları birlikte değerlendirildiğinde atılı kadına karşı 'tasarlayarak kasten öldürme' suçunu işlediği anlaşılmıştır."

Cinayete ilişkin davanın ilk duruşması 8 Ocak 2025'de görülecek.

Olay

Ali İhsan Kaya, 25 Nisan 2024'te çalıştığı otele giderek İlknur Çetin'i bıçakla öldürmüştü.

Olaya ilişkin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, elektrikli bisikletle kaçtığı tespit edilen Kaya'yı yakalamış, ilk ifadesi alınan zanlı, cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

İhsan Kaya, Politika, Marmaris, 3-sayfa, Mahkeme, Cinayet, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te tasarlayarak cinayet davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:18 Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti
15:00 İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye’den tepki gecikmedi İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye'den tepki gecikmedi
14:09 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz
13:55 İbrahim Yılmaz’ın nasıl dolandırıcılık yaptığını anlattığı anlar gündem oldu İbrahim Yılmaz'ın nasıl dolandırıcılık yaptığını anlattığı anlar gündem oldu
12:15 Çin’de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı Çin'de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı
22:03 Bitcoin tarihinde ilk kez 85 bin doları aştı Bitcoin tarihinde ilk kez 85 bin doları aştı
22:00 Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti
21:57 Teknik direktöre küfür eden hakeme düdüğünü astırdılar Teknik direktöre küfür eden hakeme düdüğünü astırdılar
21:49 Ekipleri harekete geçiren görüntü Ekipleri harekete geçiren görüntü
21:02 Elmastan 10 bin kat daha değerli diaspor taşı sadece Türkiye’de çıkarılıyor Elmastan 10 bin kat daha değerli diaspor taşı sadece Türkiye'de çıkarılıyor
20:40 Selda Bağcan’ın son hali sevenlerini korkuttu Selda Bağcan'ın son hali sevenlerini korkuttu
20:26 Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken sözler: Bu adamlar bizi öldürürdü Mehmet Ali Erbil'den dikkat çeken sözler: Bu adamlar bizi öldürürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 16:27:44. #1.12#
SON DAKİKA: Marmaris'te tasarlayarak cinayet davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.