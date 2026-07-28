Marmaris'te Ticari Tekne Kazası
Marmaris açıklarında ticari teknede yaralanan kişi, Sahil Güvenlik tarafından hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında ticari teknede yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında ticari teknede bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine, bölgeye ekip yönlendirildi.
Ekipler tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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