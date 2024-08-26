Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında ticari yatta rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında ticari yatta bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Sahil güvenlik ekibince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, karaya ulaştırılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Marmaris'te Ticari Yatta Rahatsızlanan Kişi Sahil Güvenlik Tarafından Tahliye Edildi - Son Dakika
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