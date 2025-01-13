Marmaris\'te Yaban Domuzu Sorunu: Başkan Ünlü Çözüm İstedi

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(MUĞLA) - Marmaris'te sayıları gittikçe artan yaban domuzları ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne çağrıda bulunan Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Domuzların doğal yaşam alanlarının sınırları belirlenmeli ve bu konuda Milli Parklar harekete geçmeli. Marmaris, neredeyse tamamı milli park olan bir bölge. Aslında 25 kilometrelik bir çitle bu sorun çözülebilir. Milli Parklar bunu yapabilecek güce sahip. Ama yapamıyorlarsa biz harekete geçmeye hazırız" dedi.

Marmaris'te çıkan yangınların ardından orman varlığının azalmasıyla şehir içinde daha çok görülmeye başlayan yaban domuzlarıyla ilgili ortaya çıkan sorunların tespiti ve çözüm yollarına yönelik ilk adım, Mayıs ayında atılmıştı. Farkındalık oluşturmak için konunun uzmanlarıyla bir basın toplantısı düzenleyen Belediye Başkanı Acar Ünlü, yetkili kurumları göreve davet etmişti. Aradan geçen süreçte bir gelişme yaşanmadığını belirten Acar Ünlü, Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bir kez daha çağrıda bulundu.

Gazetecilerle yaptığı toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Ünlü, yaban domuzlarından insanlara bulaşabilecek herhangi bir kuduz vakasının karantinaya neden olacağını ve bu durumunda ilçeyi etkileyeceğini dile getirdi. Ünlü, "Turizm ve ticaret büyük zarar görür. Bu konuyu romantik ya da magazinsel bir mesele olarak ele alamayız. Bu hayvanlar, vahşi hayvanlar, tehlikeli olabilirler. Domuzların doğal yaşam alanlarının sınırları belirlenmeli ve bu konuda Milli Parklar harekete geçmeli. Marmaris, neredeyse tamamı milli park olan bir bölge. İnsan ve hayvan yaşam alanlarının sınırlarının korunması gerekiyor. Aslında 25 kilometrelik bir çitle bu sorun çözülebilir. Eskiden de bu çitler vardı. Bunların yeniden çekilmesi lazım. Aslında Milli Parklar bunu yapabilecek güce sahip. Yetkili kurum da onlar zaten. Ama yapamıyorlarsa biz harekete geçmeye hazırız. Bize yetkiyi versinler, bu yoklukta dahi bir çözüm üretiriz. Sorunu görmezden gelirsek, ileride insan sağlığını etkileyen ciddi hastalıklarla karşılaşabiliriz" açıklamasını yaptı.