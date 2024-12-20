Marmaris'te Yeni Köprü ile Güvenli Ulaşım - Son Dakika
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Marmaris'te Yeni Köprü ile Güvenli Ulaşım

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Marmaris Belediyesi, Turgut Mahallesi'nde yeni bir köprü inşa ederek, çocukların okula güvenli ulaşımını sağladı. 14 metre uzunluğundaki köprü, mahalle sakinlerinin talebi doğrultusunda yapıldı ve bölgeye önemli bir ulaşım bağlantısı sundu.

20.12.2024 14:27  Güncelleme: 14:41
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(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla Turgut Mahallesi'nde yer alan dere üzerine yeni bir köprü konumlandırdı.

Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Turgut Mahallesi'nde yer alan dere üzerine yeni bir köprü konumlandırdı. Mahalle sakinlerinin ve muhtar Ümit Kaya'nın talebi üzerine başlatılan çalışmayla Makine Araç Parkı ekipleri tarafından 14 metre uzunluğunda ve 1,5 metre genişliğinde köprü imal edildi. Köprü, dün vinç yardımıyla Turgut'ta yer alan dere üzerine yerleştirildi. Çocukların okul yolu üzerinde yer alan köprü, hem öğrencilerin yolunu kısaltacak hem de çocukların okula daha güvenli ulaşmalarını sağlayacak. Söğüt Mahallesi'nde yeni yapılan yol üzerine de demir korkuluklar yapıldı.

Turgut Mahalle Muhtarı Ümit Kaya, yeni köprüyle bölgenin mahalle merkezine daha sağlıklı bağlandığını söyleyerek, özellikle çocukların okula gitmek için kullandığı yolun daha güvenli hale getirildiğini ifade etti. Muhtar Kaya, Turgutlu vatandaşlar adına Belediye Başkanı Acar Ünlü ve Belediye ekiplerine de teşekkür etti.

Marmaris\'te Yeni Köprü ile Güvenli Ulaşım
Kaynak: ANKA

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