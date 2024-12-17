Marmaris'te Yeni Yıl Öncesi Zincir Market Denetimleri - Son Dakika
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Marmaris'te Yeni Yıl Öncesi Zincir Market Denetimleri

Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri, yeni yıl öncesi zincir marketlerde denetim yaparak halkın güvenli ve hijyenik gıdaya ulaşımını sağlamak için çalışmalara hız verdi. Denetimler sırasında tarihi geçmiş ürünler imha edilirken, marketlere cezai işlemler de uygulanıyor.

17.12.2024 16:30
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(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi Zabıta ekipleri, yeni yıl öncesi zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Halkımızın huzur ve güven içinde yeni yıla girmesi ve hijyenik şartlarda gıdaya ulaşması için çalışmaları sürdüreceğiz" dedi.

"Güvenli gıda, güvenli Marmaris" sloganıyla halkın sağlıklı, güvenilir gıda tüketmeleri ve kaliteli hizmet almaları amacıyla çalışmalar yürüten Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri, yılbaşı öncesi zincir marketlerde denetimlerini arttırdı.

Ruhsat, vergi levhası gibi bulunması şart olan belgelerde kontroller gerçekleştiren zabıta ekipleri fiyat etiketi, raf ve kasa fiyat uyumu, hijyenik koşullar, saklama koşulları ve ürünlerin tarihleri kontrol ediyor. Özellikle süt, yoğurt, peynir, tavuk eti gibi bozulma süreci daha kısa olan gıdalara bakan zabıtalar komisyon ile birlikte tarihi geçmiş ürünlere imha etmek üzere muhafaza altına alıyor. Söz konusu marketlere de cezai işlem uygulayan ekipler, tarihi geçmiş ürünleri de imha ediyor. Denetimlerin ilçedeki tüm marketlerde devam edeceği bildirildi.

"Halkımızın hijyenik şartlarda gıdaya ulaşması için çalışmaları sürdüreceğiz"

Halkın güven ve sağlığı için zabıta ekiplerinin 7/24 görev başında olduğunu belirten Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Ekiplerimiz yıl boyunca rutin olarak denetimler yapıyor. Ama yeni yıl öncesi daha arttırdık. Halkımızın huzur ve güven içinde yeni yıla girmesi ve hijyenik şartlarda gıdaya ulaşması için çalışmaları sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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