Marmaris, Turizm Sezonuna Hazırlanıyor

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, turizm sezonu öncesi Kaleiçi ve çarşıda gerçekleştirdiği kapsamlı temizlik çalışmalarıyla ilçeyi sezona hazır hale getiriyor.

Marmaris Belediyesi, yaz sezonu öncesi ilçe genelinde yürüttüğü hazırlık çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Kaleiçi'nin dar ve tarihi sokakları titizlikle yıkanarak daha temiz ve ferah bir görünüme kavuşturuldu. Çalışmalar yalnızca Kaleiçi ile sınırlı kalmadı; Marmaris Çarşısı'nda yapımı tamamlanan yeni sokaklar da yıkanarak sezona hazır hale getirildi.

Çarşıda ve Kaleiçi'nde hem vatandaşlara hem de kenti ziyaret eden misafirlere daha keyifli bir ortam sunmayı hedeflediklerini belirten Belediye yetkilileri, "Daha temiz, daha düzenli ve daha güzel bir Marmaris için sahadayız. Kentimizin her köşesinde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu.