Marmaris Uluslararası Turizm Fuarında Tanıtıldı

Marmaris Uluslararası Turizm Fuarında Tanıtıldı
06.03.2026 14:41
Marmaris, TGA çatısı altında uluslararası sektöre tanıtıldı; sürdürülebilir turizm vurgulandı.

Marmaris ve Güney Ege bölgesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) çatısı altında uluslararası sektör temsilcilerine tanıtıldı.

Güney Ege Turistik Otelciler Birliğinden (GETOB) yapılan yazılı açıklamada, üç gün süren fuar boyunca bölgenin turizm potansiyelini artırmak amacıyla önemli temaslarda bulunulduğu belirtildi. Görüşmelerde özellikle sürdürülebilir turizm, destinasyon tanıtımı ve yeni pazar işbirlikleri konularının ön plana çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, fuardaki temaslarına ilişkin görüşlerine yer verilen GETOB Başkanı Cengiz Aygün, küresel belirsizliklere ve bölgedeki savaşlara rağmen Türkiye turizminin dayanıklı yapısına dikkati çekti.

ITB Berlin'in verimli temaslara ve yeni işbirliklerine zemin hazırlayan, önemli fırsatlar barındıran bir fuar olduğunu vurgulayan Aygün, "Doğal, kültürel ve tarihi değerlerimiz sayesinde uluslararası pazardaki yerimizi koruyoruz. Sektör paydaşlarımızla birlikte hareket ederek Marmaris ve bölgemizin potansiyelini daha geniş kitlelere ulaştırmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, fuar süresince bölge turizminin tanıtımına katkı sağlayan basın mensuplarına teşekkür edildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
