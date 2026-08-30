Marmaris ve Ula'da 30 Ağustos Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marmaris ve Ula'da 30 Ağustos Coşkusu

Marmaris ve Ula\'da 30 Ağustos Coşkusu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris ve Ula'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı. Marmaris'te Atatürk Meydanı'nda düzenlenen programa kaymakam, askeri komutan ve belediye başkanı katıldı; vatandaşlar bayraklarıyla coşku yaşadı. Ula'da ise çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şehitlik ziyaret edildi.

Muğla'nın Marmaris ve Ula ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama programları gerçekleştirildi.

Marmaris Atatürk Meydanı'ndaki kutlama programına katılan Kaymakam Nurullah Kaya, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Hamdi Abanoz ve Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü Atatürk Meydanı'nda vatandaşları selamlayarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Büyük Zafer'in anlam ve öneminin vurgulandığı programda, vatandaşlar Türk bayraklarıyla bayram coşkusunu yaşadı. Meydanda gerçekleştirilen çeşitli etkinlikler ve kutlama programı, vatandaşların yoğun ilgisiyle devam etti.

Program daha sonra Kaymakamlık makamında devam etti.

Ula İlçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene İlçe Kaymakamı Murat Ekinci, Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından ilçedeki şehitlik ziyaret edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kutlamalar, Marmaris, Güncel, Muğla, Ula, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris ve Ula'da 30 Ağustos Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine puan aldılar Gençlerbirliği Barcelona’ya döndü Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Trump: Venezuela ile “dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını“ yaptık Trump: Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını" yaptık
Ülkenin başkenti karıştı Silah ve patlama sesleri duyuldu Ülkenin başkenti karıştı! Silah ve patlama sesleri duyuldu
Servis otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var Servis otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Van’a akın eden İranlı turistler kendinden geçti Van'a akın eden İranlı turistler kendinden geçti

18:29
Acun Ilıcalı’dan Fenerbahçe’ye transfer çalımı
Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı
18:16
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe’ye araba çarptı
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe'ye araba çarptı
18:16
Girne açıklarında batan gemideki son anlar kamerada
Girne açıklarında batan gemideki son anlar kamerada
17:41
Batman’da spor salonunda yangın: Yaklaşık 30 kişi mahsur kaldı
Batman’da spor salonunda yangın: Yaklaşık 30 kişi mahsur kaldı
17:26
Gemi faciasında kan donduran iddia: Üzerimize kapıyı kilitlediler
Gemi faciasında kan donduran iddia: Üzerimize kapıyı kilitlediler
16:46
30 Ağustos töreninde protokol krizi Belediye başkanı ile Valilik Protokol Müdürü herkesin önünde birbirine girdi
30 Ağustos töreninde protokol krizi! Belediye başkanı ile Valilik Protokol Müdürü herkesin önünde birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 18:47:48. #7.12#
SON DAKİKA: Marmaris ve Ula'da 30 Ağustos Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement