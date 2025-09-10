Mars'ta Yaşam Belirtisi Bulundu - Son Dakika
Mars'ta Yaşam Belirtisi Bulundu

10.09.2025 21:17
NASA, Mars'taki kaya örneğinde leopar desenli beneklerin geçmişte yaşam belirtisi olabileceğini açıkladı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'ın 'leopar desenli' kayalarında geçmiş yaşamın izlerini bulmuş olabilir.

ESKİ CANLILAR TARAFINDAN OLUŞTURULMUŞ OLABİLİR

NASA'dan yapılan açıklamada, bilim insanlarının, keşif aracı Perseverance tarafından Mars'ta toplanan bir kaya örneğini incelediği ve eski canlılar tarafından oluşturulmuş olabileceği belirtilen 'leopar benekleri' bulduğu bildirildi.

NASA, Mars'ta yaşam izi bulunduğunu açıkladı

MİNERALLERE KARŞILIK GELİYOR

Açıklamada, bir kaya örneği üzerinde bulunan 'haşhaş tohumu' ve 'leopar benekleri'ne benzeyen renkli yapıların, Dünya'da geleneksel olarak mikrobiyal aktivite sonucu oluşan minerallere karşılık geldiği kaydedildi.

"ŞİMDİYE KADAR Kİ EN NET YAŞAM BELİRTİSİ"

NASA Geçici Yöneticisi Sean Duffy, "Bu, Mars'ta şimdiye kadar bulduğumuz en net yaşam belirtisi olabilir." ifadelerini kullandı. Çalışmanın başyazarı Joel Hurowitz ise söz konusu kayaların "muhtemelen astrobiyolojik açıdan en heyecan verici" örnekler olduğunu söyledi.

NASA, Mars'ta yaşam izi bulunduğunu açıkladı

NASA Bilim Misyonu Müdürlüğünden sorumlu yönetici Nicky Fox da "Bugün, insanlığın en derin sorularından birine, yani evrende gerçekten yalnız olup olmadığımıza yanıt vermeye bir adım daha yaklaştığımızı gösteriyoruz." dedi.

3 MİLYAR YIL ÖNCE ŞEKİLLENEN KAYALIKTAN TOPLANDI

"Sapphire Kanyonu" adı verilen örnek, Perseverance gezgini tarafından, 3 milyar yıldan uzun bir süre önce Jezero Krateri'ne akan suyun şekillendirdiği Neretva Vallis nehir vadisinin kenarlarındaki kayalık çıkıntılardan toplandı.

Kaynak: AA

