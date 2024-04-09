Mart 2024, Küresel Olarak Kaydedilen En Sıcak Mart Ayı Oldu - Son Dakika
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Mart 2024, Küresel Olarak Kaydedilen En Sıcak Mart Ayı Oldu

Avrupa Birliği'nin Copernicus uydu izleme sistemi tarafından yapılan ölçümlere göre, Mart 2024 küresel olarak kaydedilen en sıcak mart ayı oldu. Geçen ayın ortalama yüzey hava sıcaklığı 14,14 derece olarak ölçüldü. Ayrıca son 10 aydır üst üste kaydedilen en sıcak aylar da bu döneme denk geldi. Avrupa'da ise Mart 2024'te ortalama sıcaklık, 1991-2020 Mart ayı ortalamasının 2,12 derece üzerinde ölçüldü. Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktör Yardımcısı Samantha Burgess, sera gazı emisyonlarının hızlı bir şekilde azaltılmasının önemine dikkat çekti.

09.04.2024 09:25  Güncelleme: 09:25
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Avrupa Birliğinin (AB) Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre, geçen ayın şimdiye kadar küresel olarak kaydedilen "en sıcak mart" olduğu bildirildi.

Copernicus'tan yapılan açıklamada, geçen ayın ortalama yüzey hava sıcaklığının 14,14 derece ölçüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bu ölçümün ocak için 1991-2020 ortalamasının 0,73 derece, 2020'de kaydedilen bir önceki en sıcak mart ayının da 0,10 derece üzerinde olduğu aktarıldı.

Geçen ayın şimdiye kadar küresel olarak kaydedilen "en sıcak mart" olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, ayrıca son 10 ayın üst üste kaydedilen en sıcak aylar olduğu kaydedildi. Açıklamada, son 12 aydaki (Nisan 2023 - Mart 2024) küresel ortalama sıcaklığın 1991-2020 ortalamasının 0,70 santigrat derece üzerinde ölçüldüğü bildirildi.

Avrupa'da durum

Copernicus'a göre, Mart 2024'te Avrupa'daki ortalama sıcaklık, 1991-2020 Mart ayı ortalamasının 2,12 derece üzerinde ölçüldü. Bu durum, bu ayı kıtada kaydedilen en sıcak "ikinci mart" haline getirdi. Sıcaklıklar en çok orta ve doğu bölgelerde ortalamanın üzerinde seyretti.

Avrupa dışında sıcaklıklar Kuzey Amerika'nın doğusunda, Grönland'da, Rusya'nın doğusunda, Orta Amerika'da, Güney Amerika'nın bazı kısımlarında, Afrika'nın birçok bölgesinde, Avustralya'nın güneyinde ve Antarktika'nın bazı kısımlarında ortalamanın üzerinde kaydedildi.

Açıklamada Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktör Yardımcısı Samantha Burgess'in "Isınmanın durdurulması, sera gazı emisyonlarının hızlı bir şekilde azaltılmasını gerektirir." uyarısına yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mart 2024, Küresel Olarak Kaydedilen En Sıcak Mart Ayı Oldu - Son Dakika

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