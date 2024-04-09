Avrupa Birliğinin (AB) Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre, geçen ayın şimdiye kadar küresel olarak kaydedilen "en sıcak mart" olduğu bildirildi.
Copernicus'tan yapılan açıklamada, geçen ayın ortalama yüzey hava sıcaklığının 14,14 derece ölçüldüğü belirtildi.
Açıklamada, bu ölçümün ocak için 1991-2020 ortalamasının 0,73 derece, 2020'de kaydedilen bir önceki en sıcak mart ayının da 0,10 derece üzerinde olduğu aktarıldı.
Geçen ayın şimdiye kadar küresel olarak kaydedilen "en sıcak mart" olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, ayrıca son 10 ayın üst üste kaydedilen en sıcak aylar olduğu kaydedildi. Açıklamada, son 12 aydaki (Nisan 2023 - Mart 2024) küresel ortalama sıcaklığın 1991-2020 ortalamasının 0,70 santigrat derece üzerinde ölçüldüğü bildirildi.
Avrupa'da durum
Copernicus'a göre, Mart 2024'te Avrupa'daki ortalama sıcaklık, 1991-2020 Mart ayı ortalamasının 2,12 derece üzerinde ölçüldü. Bu durum, bu ayı kıtada kaydedilen en sıcak "ikinci mart" haline getirdi. Sıcaklıklar en çok orta ve doğu bölgelerde ortalamanın üzerinde seyretti.
Avrupa dışında sıcaklıklar Kuzey Amerika'nın doğusunda, Grönland'da, Rusya'nın doğusunda, Orta Amerika'da, Güney Amerika'nın bazı kısımlarında, Afrika'nın birçok bölgesinde, Avustralya'nın güneyinde ve Antarktika'nın bazı kısımlarında ortalamanın üzerinde kaydedildi.
Açıklamada Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktör Yardımcısı Samantha Burgess'in "Isınmanın durdurulması, sera gazı emisyonlarının hızlı bir şekilde azaltılmasını gerektirir." uyarısına yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Mart 2024, Küresel Olarak Kaydedilen En Sıcak Mart Ayı Oldu - Son Dakika
Türkiye'nin dört bir yanındaki yardımseverler, Ramazan'ın birleştirici ruhuyla ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor. Bursa'daki ilginç yardım dar gelirlileri sevindirdi. Yardımsever iş insanı tarafından 400'den fazla abonenin 600'ün üzerinde faturası ödenirken, toplamda 200 bin TL'lik bir tutar, fatura ödemelerinde kullanıldı.
Kartal Esentepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm için boşaltılan bir binada çıkan yangın sonucunda yaşlı bir adam kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yangın, kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş yakılmasıyla başladı ve tüm binayı sardı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Erzurum Lala Mustafa Paşa Camii'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi gösterilirken, Ramazan'ın son teravih namazı sonrası duygu dolu anlar yaşandı. Namaz sonrası tekbirlerle ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşların heyecanı gözlerden kaçmadı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Yenimahalle muhtarlığı, 67 yıldır Batur ailesinde bulunuyor. Baba Ali Raif Batur'un vefatından sonra oğlu Orhan Batur, 32 yıldır muhtarlık görevini sürdürüyor. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde tekrar muhtar seçilen Batur, 7 dönemdir bu göreve seçilme başarısı gösterdi. Batur, kendisinden sonra da Batur ailesinden birisinin bu görevi sürdüreceğini belirtiyor. Muhtarlık geleneği bize babadan kalma diyen ağabey Kahraman Batur da, bu görevi sürdürmeye çalıştıklarını ifade etti. Mahalle sakinleri ise Orhan Batur'un tekrar seçilmesinden mutlu olduklarını ve hizmetinin devam edeceğine inandıklarını dile getirdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?