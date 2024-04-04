Mart Ayında Açlık ve Yoksulluk Sınırı Rekor Seviyelere Ulaştı

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, mart ayı açlık ve yoksulluk sınırının rekor seviyelere ulaştığını belirterek, "Ülkemizde yoksulluk veba gibi artarak yayılıyor. Bir ayda açlık sınırı bin 125 TL artarak 20 bin TL oldu. Adeta açlık sınırı, sınır tanımıyor" ifadesini kullandı.
İlgezdi, Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi'nin (BES-AR) Mart ayı araştırma sonuçlarını değerlendirdi.
"ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA"
Artan enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle 2024 yılında açıklanan asgari ücret rakamının açlık sınırı altında kaldığını belirten Gamze Akkuş İlgezdi, "Emeklilerimizin yaşadığı bunalım, içler acısı durum hayal dahi edilemeyecek halde. Emekli maaşları ortada diyemiyoruz, maaşlar buhar oldu. Açlık sınırı mart ayında ilk kez 20 bin TL sınırını aşarken, yoksulluk sınırı da 57 bin TL'yi geçti. Mart ayında açlık sınırı bir önceki aya göre yüzde 5.9, yoksulluk sınırında ise yüzde 11 oranında artış yaşandı. Asgari ücret açlık sınırının altında, neredeyse her gün zam haberleriyle uyuyor, uyanıyoruz. Toplum olarak bir büyük bir yoksulluğun içine sürükleniyoruz, iktidar sarayda sefasını sürmeye devam ediyor" dedi.
"ET, BALIK VE YUMURTA İÇİN AYLIK HARCAMA 5 BİN 749 TL"
Gıdaya ulaşmakta vatandaşın büyük zorluk yaşadığını belirten Akkuş İlgezdi, "Alışveriş için tercih edilen marketlerin fiyatlarına baktığımızda, dengeli beslenme için yapılan harcamaların mart ayında rekor seviyelere ulaştı. Et, balık ve yumurta için aylık harcanması gereken tutar bir önceki aya göre 527 TL artarak 5 bin 740 TL'ye çıktı" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'DE UZAYA ULAŞMAK GIDAYA ULAŞMAKTAN DAHA KOLAY"
Kuru bakliyat için yapılması gereken harcamanın mart ayında 411 TL'ye yükseldiğini hatırlatan İlgezdi, şunları söyledi:
"Vatandaşın gıdaya ulaşması gün geçtikçe zorlaşıyor, Türkiye'de uzaya ulaşmak, gıdaya ulaşmaktan daha kolay. Süt, yoğurt ve peynir gibi ürünler için yapılan harcama şubat ayına göre 76 TL artarak 4 bin 306 TL'ye yükseldi, dengeli ve sağlıklı beslenmenin temelinde yer alan meyve ve sebzeye harcanması gereken miktar meyve için 415 TL, sebze için ise 330 TL artarak 2 bin 797 TL oldu. Dört mevsimin yaşandığı, verimli topraklara sahip ülkemizde meyve ve sebze tüketmek adeta lüks oldu."
Son Dakika › Güncel › Mart Ayında Açlık ve Yoksulluk Sınırı Rekor Seviyelere Ulaştı - Son Dakika
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