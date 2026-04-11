Altın Fiyatlarındaki Düşüş Stok Değerini Geriletti

Şebnem TURHAN ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının sürdüğü mart ayında, küresel çapta altın değer kaybetti. Güvenli liman olarak bilinen altın, geçmiş deneyimlerin aksine hareket ederek ons fiyatı martta yüzde 11,5'e yakın geriledi. Bu düşüş, son bir yılda fiyat yükselişiyle oluşan altın stokundaki yıllık değer artışını da azalttı.

QNB ekonomistlerinin analizine göre, şubat itibariyle son bir yıllık dönemde altın stokundaki değer artış kazancı 325 milyar dolardan, martta 97 milyar dolar azalarak 200 milyar dolar düzeyine geriledi. Ekonomistler Erkin Işık, Deniz Çiçek ve Şakir Oktay Gür, altın fiyatlarındaki sert dalgalanmaların yatırımcı davranışları ve makroekonomik dengeler üzerindeki yansımaları nedeniyle yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Analize göre, yurt içindeki toplam altın stoku 4.300 ton düzeyinde bulunuyor ve bu, altın fiyat seviyesiyle hesaplandığında 667 milyar dolarlık bir tutara karşılık geliyor. Altın stokundaki yıllık artış hızı 2024 ortalarından bu yana yaklaşık 150 ton seviyesinde yataya yakın seyrediyor. Fiyatlardaki sert düşüşle birlikte yurt içi altın talebinin arttığı yönünde haberler yayınlandı, ancak toplam stoktaki artışın sınırlı kalmasının birkaç nedeni olduğu belirtildi.

Analizde, altın ithalatına yönelik sınırlamaların etkili olduğu ve TCMB'nin geçen ay kendi rezervinden altın satışı yaparak talebi karşılamada rol oynamış olabileceği değerlendirildi. Mart ayında TCMB'nin altın stoku 116,3 ton azalarak 434,1 tona gerilerken, Hazine'nin stoku da 3,2 ton düşüşle 23,8 tona indi. TCMB'nin altın rezervindeki düşüşün yaklaşık üçte ikisinin swap işlemlerinden kaynaklandığına dikkat çekildi.

Altın fiyatlarında mart ayına kadar yaşanan güçlü artış, yurt içi yatırımcılar için yüksek kâr sağladı, ancak sonrasındaki düşüşle bu etkinin bir kısmı geri verildi. Buna rağmen, 200 milyar dolarlık değer artışı, son bir yıllık dönemde GSYH'ye oranla yüzde 12,1'lik bir kazanca işaret ediyor. QNB ekonomistleri, altın stoku hesaplamalarını dış ticaret, yurt içi üretim verileri ve aylık ortalama altın fiyatlarını kullanarak yaptıklarını açıkladı.