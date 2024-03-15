Mart ayında Ardahan\'a lapa lapa kar yağdı

Bingöl'de yolcu otobüsü kaza yaptı: Yaralı sayısı 21'e yükseldi

Bingöl-Karlıova karayolunda meydana gelen ve henüz sürücüsü öğrenilemeyen bir yolcu otobüsü, kar yağışından dolayı kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada yaralananların sayısı 21'e yükselirken, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta ve AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata yaralıları hastanede ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır ve tedavileri devam etmektedir.