Martı TAG Kurucusu: Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği Çıkana Kadar UKOME'deyiz - Son Dakika
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Martı TAG Kurucusu: Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği Çıkana Kadar UKOME'deyiz

Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, paylaşımlı yolculuk yönetmeliği çıkana kadar her UKOME toplantısında bulunacaklarını belirtti. Öktem, taksicilerin aksine sorun çıkarmadıklarını ve 180 bin sürücüyü temsilen 180 lastik-jant getirerek modern sanat enstalasyonu oluşturduklarını ifade etti. Ayrıca, UKOME toplantısı sırasında TAG üyeleri düdük çalarak slogan attı.

25.07.2024 11:37
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Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, "UKOME alt komisyonunda paylaşımlı yolculuk yönetmeliğinin çıkacağı netleşti. Yönetmelik geliyor. Biz yine de çıkana kadar her UKOME'de buradayız demiştik ve buradayız." dedi.

Öktem, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından İBB Zeytinburnu 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde toplu ulaşıma zam gündemiyle yapılan toplantı öncesinde gazetecilere açıklamada bulundu.

Paylaşımlı yolculuk yönetmeliği çıkıncaya kadar her UKOME'de olacaklarına ilişkin söz verdiklerini anımsatan Öktem, "180 bin sürücümüz ve 5 milyon yolcumuz UKOME'deyiz. UKOME alt komisyonunda bu paylaşımlı yolculuk yönetmeliğinin çıkacağı netleşti. Yönetmelik geliyor. Ama biz yine de çıkana kadar her UKOME'de buradayız demiştik ve buradayız. Biz taksiciler gibi yakıp yıkan değiliz. Onlar, arkanızdaki camları kırmıştı geçen sefer." diye konuştu.

Öktem, 180 bin sürücülerini temsilen 180 lastik-jant getirerek, modern sanat enstalasyonu oluşturduklarını söyledi.

UKOME toplantısı öncesi 4 bin kişiyle bir arada olduklarını aktaran Öktem, "Bu yönetmelik çıkmazsa 14 bin, 24 bin, 34 bin, 44 bin kişiyle devam edeceğiz. Bu dava, bu iş çözülene kadar sürecek. Biz bu işin sonuna kadar arkasındayız. Taksi lobisi bizi adliye adliye koşturmasın. Hiçbir şey elde edemez. 180 bin sürücümüz bu davadan dönmez." ifadelerini kullandı.

Öte yandan UKOME toplantısı devam ederken toplanan TAG üyeleri sık sık düdük çalıp slogan attı.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Oğuz Alper Öktem, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Martı TAG Kurucusu: Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği Çıkana Kadar UKOME'deyiz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Martı TAG Kurucusu: Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği Çıkana Kadar UKOME'deyiz - Son Dakika
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