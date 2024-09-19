Martinik'te Gece Sokağa Çıkma Yasağı

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Fransa'nın Karayipler'deki sömürgesi Martinik'te, bazı mahallelerde 23 Eylül'e kadar gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Martinik Valiliğince yapılan açıklamaya göre, bölgede "kamu düzenine yönelik ihlallerin" ardından Ada'nın Fort-de-France ve Lamentin kentlerindeki bazı mahallelerde tedbirler alındı.

Söz konusu mahallelerde, taşınabilir kaplarla akaryakıt, yanıcı madde ve havai fişek satışına ve taşınmasına izin verilmeyecek.

Ayrıca, bu mahallelerde saat 21.00-05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak ve bu yasak 23 Eylül'e kadar devam edecek ve gerekli görülmesi halinde uzatılabilecek.

Kamu hizmetinde görevli kişiler ve bakıma ihtiyacı olanlar bu yasaktan muaf tutulacak.

Martinik'te halk, eylül başından bu yana hayat pahalılığını protesto ediyor.

Fransız basınındaki haberlere göre, Ada'da şimdiye kadar 44 araç ateşe verildi ve 35 dükkan zarar gördü.

Olaylarda 15 kişi gözaltına alınırken, güvenlik güçlerinden 11 kişi yaralandı.

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü'nün (INSEE) 2022 verilerine göre, Martinik'teki gıda fiyatları Fransa'nın ana karasına kıyasla yüzde 40 daha fazla.