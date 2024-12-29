Marul Hırsızları Tutuklandı

İzmir'in Tire ilçesinde tarladan 52 çuval marul çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'nde devriye görevi sırasında bir marul tarlası yakınında park halindeki araçta S.A'nın (21) şüpheli tavırlar sergilediğini fark etti.
Bölgede araştırma yapan ekipler N.T. ile A.T'yi, tarladan çaldığı iddia edilen 52 çuval marulla suçüstü yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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