Maryland'da Yangın: 6 Kayıp

ABD'nin Maryland eyaletinde evde çıkan yangında 4'ü çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi.
Yerel yetkililer, Baltimore kenti yakınlarındaki evde yangın çıktığını ve bir kişinin alevlerden kaçmayı başardığını duyurdu.
Yaklaşık 70 itfaiye görevlisi, bir saatten fazla mücadele ederek alevleri kontrol altına aldı.
Olayda 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.
Öte yandan dumandan etkilenen bir itfaiye görevlisi de hastaneye kaldırıldı.
Yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
