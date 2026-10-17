MASAK raporu sonrası 16 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 29 kişi tutuklandı - Son Dakika
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MASAK raporu sonrası 16 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 29 kişi tutuklandı

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MASAK raporu sonrası 16 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 29 kişi tutuklandı
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Kocaeli merkezli 16 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 36 şüpheli gözaltına alındı; 29'u tutuklandı, 7'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin 2023-2025 arası hesaplarında 722 bin 235 işlemde 6 milyar 235 milyon 761 bin 905 liralık hareket tespit edildi.

KOCAELİ merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis operasyonunda hesaplarında 6 milyar 235 milyon 761 bin 905 liralık hesap hareketi bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 29 şüpheli tutuklandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve kumar soruşturması kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığının 10 Nisan 2026 tarihli raporundaki tespitler doğrultusunda, bazı kişilerin çeşitli yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle bağlantılı para transferlerine aracılık ettiği değerlendirildi. Hesaplar üzerinden yapılan işlemlerin, hesap sahiplerinin mali profilleriyle uyumsuz olduğu belirlendi. Şüphelilerin 2023-2025 yılları arasındaki şahsi ve şirket hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda, 722 bin 235 işlemde toplam 6 milyar 235 milyon 761 bin 905 liralık para hareketi bulunduğu ortaya çıkarıldı.

Kocaeli merkezli 16 ilde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 38 şüpheliden 36'sı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29'u tutuklanırken 7'si adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA
Mali Suçları Araştırma KuruluGüvenlik3. SayfaKocaeliGüncelSuçSon Dakika

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