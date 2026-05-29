Masal Evi 50 Binden Fazla Öğrenciyi Ağırladı
29.05.2026 11:10
Mersin'deki 156 yıllık deniz feneri, Ayşe Ecevit Masal Evi olarak çocuklara hizmet veriyor.

MERSİN'de 156 yıllık deniz fenerinden dönüştürülerek çocukların hizmetine sunulan 'Ayşe Ecevit Masal Evi', 5 yılda 50 binden fazla öğrenciyi ağırladı.

Kentte Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında 156 yıllık deniz feneri, 5 yıl önce gönüllü iş insanı Mehmet Ecevit'in desteğiyle dönüştürülerek Ayşe Ecevit Masal Evi adıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından faaliyete geçirildi. 3 masal anlatım odası, 1 sanat ve etkinlik odası, 1 drama odası, 1 Karagöz Hacivat odası ve Geleneksel Çocuk Oyunları alanından oluşan masal evine randevu alıp gelen öğrenciler, Duygu Ceylan koordinesinde Anadolu ve Yörük masallarını dinlerken bir yandan da Sevinç Onay koordinesinde geleneksel çocuk oyunları, Özden İmre koordinesinde drama etkinlikleri ve Faik Altun koordinesinde geleneksel el sanatları etkinlikleriyle dolu dolu zaman geçiriyor.

'ON BİNLERCE ÖĞRENCİ AĞIRLADIK'

Çocuklara masal anlatan Ayşe Ecevit Masal Evi Koordinatörü Duygu Ceylan, 5 yılda yüzlerce okul, binlerce öğretmen ve on binlerce öğrenciyi ağırladıklarını belirterek, "Bugüne kadar yaklaşık 50 binden fazla öğrenci ağırladık. Masal evinde sadece öğrenci ağırlamıyoruz. Öğrenci dışında ulusal ve uluslararası projelerde görev alan misafirlerimizi, konuklarımızı da burada ağırlıyoruz. Ulusal projelerde TÜBİTAK ile il dışından gelen misafirlerimizi, Erasmus ile yurt dışından gelen misafirlerimizi de masal evinde konuk ediyoruz. Onlarla beraber kadim geleneğimizi burada yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

'ÖĞRENCİLERE DEĞERLER IŞIĞINDA YOL GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Masal evinde 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' doğrultusunda hareket ettiklerini kaydeden Ceylan, "Maarif modeli, öğrencinin sadece akademik başarısını değil, aynı zamanda sosyal, ahlaki, duygusal becerilerini de geliştirmeyi hedefliyor. Biz de okul dışı öğrenme ortamı olarak, maarif modelinin ışığında yetkin ve erdemli insan yetiştirebilmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimize değerleri oyunla, dramayla, sanatla, masalla vermeye çalışıyoruz. Öğrencilerimiz öncelikle buraya geliyor. Kocaman bir bahçemiz var, öğrencilerimizi alıyoruz. Oluşturduğumuz çemberde önce geleneğimizi anlatıyoruz, kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz .Tabii tarihi deniz fenerini de unutmuyoruz. O, bu zamana kadar gemileri aydınlattı, onlara yol gösterdi. Biz de onun altında öğrencilere değerler ışığında yol göstermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

'ÖNCELİĞİMİZ KIRSAL KESİMDEN, DEZAVANTAJLI BÖLGELERDEN GELEN ÖĞRENCİLER'

Masal evinde önceliklerinin dezavantajlı bölgelerden gelen öğrenciler olduğunu dile getiren Ceylan, "Senenin başında bir form yayınlıyoruz. Hem okullara gönderiyoruz hem de sosyal medyamızdan paylaşıyoruz. Öğretmenlerimiz buradan başvuru yapıyor. Bizim önceliğimiz, kırsal kesimden, dezavantajlı bölgelerden gelen öğrenciler. Yine daha önce gelmemiş olan öğrencilere öncelik veriyoruz. Onun dışında özel eğitim kurumlarından öğrenciler geliyor. Onlarla da masal evinde çok eğleniyoruz. Onlarla da çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Sevgi evlerinden öğrencilerimiz geliyor mesela onları da ağırlıyoruz. 'Yaşlılar Haftası'nda yaşlılarımızı, 'Otizm Haftası'nda otizmli çocuklarımızı ağırlıyoruz. Masal evinde aslında olabildiğince her gruba yer vermeye çalışıyoruz. Çocuklarımıza burada hem değerleri öğretiyoruz, hem de grup çalışmasıyla iş birliği içinde çok güzel 2 saat geçirmelerini sağlıyoruz. Böylelikle çocuklar 2 saat televizyondan, tabletten, bilgisayardan uzak durmuş oluyor. Masallar ve oyunlar aracılığıyla değerleri hatırlıyor, beraber hareket etmeyi, iş birliğini, merhametli olmayı, dürüstlüğü öğreniyor. Aslında çocuk zaten dürüst, dürüstlüğü biliyor ama masal kahramanının hayatına tanıklık ederek dürüstlüğü onunla birlikte yaşıyor sonra drama ile canlandırıyor ve içselleştiriyor sonra sanatla öğrendikleri demleniyor ve son olarak oyunla pekiştiriyor. Tüm bunların ışığında çocuğun iyi oluşunu desteklemiş oluyoruz ve buradan çocukları mutlu, mutlu uğurluyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA

