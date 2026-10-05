Masallar Konya Depo No. 4'te açılan sergide çağdaş sanatın diliyle anlatılıyor - Son Dakika
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Masallar Konya Depo No. 4'te açılan sergide çağdaş sanatın diliyle anlatılıyor

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Masallar Konya Depo No. 4\'te açılan sergide çağdaş sanatın diliyle anlatılıyor
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Konya'da Depo No. 4 Sanat Galerisi'nde açılan 'Doğu Masalları' sergisi, masal motiflerini resim, video art ve enstalasyonlarla çağdaş sanata taşıyor. Güven Adıgüzel ve Seyid Çolak küratörlüğündeki sergi, ziyaretçiyi izleyici olmaktan çıkarıp anlatının parçası yapıyor.

(KONYA) - Masalların kuşaktan kuşağa aktarılan dünyasını çağdaş sanatla buluşturan "Doğu Masalları: Bir Varmış, Bir Yokmuş" sergisi Konya Depo No. 4 Sanat Galerisi'nde ziyarete açıldı.

Güven Adıgüzel ve Seyid Çolak küratörlüğündeki sergi, geleneksel masal motiflerini resim, video art ve büyük ölçekli enstalasyonlarla yeniden yorumluyor.

Toplumların ortak hafızasında yüzyıllardır varlığını sürdüren masallar, Konya'da açılan "Doğu Masalları: Bir Varmış, Bir Yokmuş" sergisinde bu kez çağdaş sanatın diliyle anlatılıyor.

Geçmişten bugüne aktarılan masalların kültürel hafızada ve hayal dünyasında bıraktığı izlerin peşine düşen sergi, masalı yalnızca sözlü bir anlatı geleneği olarak değil; hatırlamanın, aktarmanın ve kuşaklar arasında bağ kurmanın bir yolu olarak ele alıyor.

Küratörlüğünü Güven Adıgüzel ve Seyid Çolak'ın üstlendiği serginin resim seçkisi, "Doğu'nun Kendi Masalı", "Batı'nın Doğu'ya Bakışı" ve "Modern Yorumlar" başlıkları altında üç bölümden oluşuyor.

Minyatür, kaligrafi ve yazma geleneğinden oryantalist resme, günümüz sanatçılarının çağdaş yorumlarına uzanan seçkide; yağlı boya, mürekkep, kaligrafi, minyatür ve karışık tekniklerle üretilmiş çalışmalar yer alıyor. Böylece Doğu'ya içeriden ve dışarıdan yönelen farklı bakışlar ile bugünün sanatçılarının masal dünyasına yaklaşımı aynı sergi içinde yan yana geliyor.

MASALIN İZLEYİCİSİ DEĞİL, PARÇASI

"Doğu Masalları: Bir Varmış, Bir Yokmuş", geleneksel sergileme anlayışının dışına çıkarak ziyaretçiyi de anlatının içine dahil ediyor. Yolculuk, sihir, kader, sırlar, kuşlar, rüyalar ve Kaf Dağı gibi Doğu masallarının ortak motifleri, görsel ve işitsel çalışmaların yanı sıra mekansal düzenlemelerle yeniden yorumlanıyor.

Serginin deneyim alanlarında Video Art, Rüya Bahçesi, Konya Masalları Odası ve Bana Bir Masal Anlat bölümleri yer alıyor. Bu alanlar aracılığıyla ziyaretçiler masalları yalnızca izlemek yerine ses, görüntü ve mekan üzerinden deneyimleme imkanı buluyor.

Ana salonda ise masal dünyasının simgelerinden hareketle hazırlanan Dev Cin Şişesi, Kader Çarkı, Kaf Dağı/Simurg, Büyük Masal Atlası, 40 Masal–40 Anahtar, Masal Sandığı ve Bilge Kuş gibi büyük ölçekli enstalasyonlar bulunuyor.

Masalların yüzyıllar boyunca değişerek, dönüşerek ve yeniden anlatılarak bugüne ulaşan yapısını çağdaş sanatın olanaklarıyla ele alan sergi, geçmişle bugün arasında görsel ve işitsel bir bağ kurmayı amaçlıyor.

Kaynak: ANKA
Güven AdıgüzelKültür SanatSeyid ÇolakGüncelKültürKonyaSanatSon Dakika

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