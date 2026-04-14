Maski Genel Müdürlüğü, Akhisar'da 5 Kilometrelik Dere Hattını Temizliyor
Maski Genel Müdürlüğü, Akhisar'da 5 Kilometrelik Dere Hattını Temizliyor

14.04.2026 16:25  Güncelleme: 17:11
Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesinin Hürriyet ve Zeytinliova mahallelerini kapsayan çalışma ile toplam 5 kilometrelik dere hattını temizliyor.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesinin Hürriyet ve Zeytinliova mahallelerini kapsayan çalışma ile toplam 5 kilometrelik dere hattını temizliyor.

MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, tarım arazilerini taşkın riskinden korumak, çevre güvenliğini sağlamak ve sıcak havayla birlikte oluşabilecek kötü kokuların önüne geçmek hedefleniyor. Dere yataklarından çıkarılan atıklar, kamyonlarla depolama alanlarına taşınarak bertaraf ediliyor.

Zeytinliova'da selin yaraları sarılıyor

Geçen haftalarda yaşanan aşırı yağışlar, Zeytinliova Mahallesi'ndeki zeytinliklerde ciddi hasara yol açtı. Derenin taşması sonucu su yatağı yön değiştirirken, tarım arazilerinde derin yarıklar ve yer yer heyelanlar meydana geldi. Mağduriyetlerin giderilmesi için harekete geçen ekipler, dere yatağındaki engelleri kaldırarak su akışını yeniden sağlıklı hale getirdi.

"Besim Başkanımız sesimize kulak verdi"

Zeytinliova Mahalle Muhtarı Gülten Demir, yaşanan felaketin boyutuna dikkati çekerek, "Yoğun yağışlar nedeniyle çiftçilerimiz büyük mağduriyet yaşadı, zeytinliklerimizi sel vurdu. Durumu Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya ilettik. Ekipler anında müdahale ederek çalışmalara başladı. Vatandaşlarımız adına Besim Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Arazisi zarar gören çiftçi Ömer Aslan ise "Yağışlar nedeniyle tarlalarımız adeta ikiye bölündü, ağaçlarımız yıkıldı. Şu an iş makineleri sahada. Besim Başkanımızın desteğiyle bu sorunun çözüleceğine inanıyoruz" dedi.

Hürriyet Mahallesi'nde görüş açısı ve çevre düzenlemesi

Çalışmaların bir diğer ayağı olan Hürriyet Mahallesi'nde ise öncelik sürüş güvenliği ve çevre sağlığı oldu. Fabrikalar bölgesinde yer alan ve mezarlık yolu olarak bilinen yoğun güzergahta, dere yatağındaki sazlıklar ve otlar temizlenerek sürücülerin görüş açısı açılıyor.

Temizlik memnuniyet yarattı

Hürriyet Mahallesi Muhtarı Sevgi Eşim, temizliğin periyodik olarak yapıldığını belirterek, "Dere yatağındaki bitkiler çok hızlı büyüdüğü için görüşü engelliyordu. Sağ olsun Başkanımız talebimizi kırmadı, ekipleri yönlendirdi" ifadelerini kullandı.

Bölge çalışanlarından Arif Pehlivan da özellikle yaz aylarında yaşanan sinek ve koku sorununun bu temizlikler sayesinde ortadan kalktığını vurguladı.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Maski Genel Müdürlüğü, Akhisar'da 5 Kilometrelik Dere Hattını Temizliyor - Son Dakika

