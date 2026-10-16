MASKİ Genel Müdürü Kılıç, su tasarrufu için Manisa İl Müftüsü'nü ziyaret etti - Son Dakika
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MASKİ Genel Müdürü Kılıç, su tasarrufu için Manisa İl Müftüsü'nü ziyaret etti

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MASKİ Genel Müdürü Kılıç, su tasarrufu için Manisa İl Müftüsü\'nü ziyaret etti
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MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ve Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'yu ziyaret etti. Ziyaretlerde personelin eğitimi ile su tasarrufu ve toplumsal bilincin güçlendirilmesi değerlendirildi.

(MANİSA) - MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, kurumlar arası iletişimi ve iş birliğini güçlendirmeye yönelik ziyaretleri kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ve Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'yu ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde yürüttüğü içme suyu temini ve altyapı hizmetlerinin yanı sıra kentteki kurumlarla iletişimin ve koordinasyonun geliştirilmesine yönelik temaslarını sürdürüyor. Kurum ziyaretleri kapsamında Genel Müdür Kılıç ve beraberindeki heyet, ilk olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar'ı ziyaret etti. Ziyarette, çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sunan eğitim faaliyetleri değerlendirildi.

MASKİ heyeti, üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen eğitimlerden kurum olarak önemli ölçüde yararlandıklarını vurgulayarak, bu çalışmaların personelin bilgi, yetkinliklerinin geliştirilmesine sağladığı katkıya dikkati çekti. Kılıç, mesleki gelişimi destekleyen eğitim çalışmalarının, kamu hizmetlerinin daha etkin ve nitelikli yürütülmesine destek olduğunu ifade ederek, Rektör Kibar'a teşekkür etti.

SU TASARRUFU VE BİLİNÇLİ TÜKETİM VURGUSU

Kılıç ve beraberindeki heyetin bir sonraki durağı Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu oldu. Ziyarette, su kaynaklarının korunması, suyun bilinçli kullanılması ve vatandaşların su tasarrufu konusunda daha duyarlı hale getirilmesi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Öte yandan, su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanmasında sadece altyapı yatırımları değil, günlük yaşamda suyun gereksiz tüketiminin önüne geçilmesi, tasarruf alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere yeterli su kaynağı bırakılması için toplumsal bilincin güçlendirilmesinin gerekliliği üzerinde duruldu. Vatandaşlara ulaşma imkanı bulunan dini ve toplumsal iletişim kanalları aracılığıyla su tasarrufu konusunda farkındalık kazandırılmasının öneminin de öne çıktığı görüşmede, suyun korunmasının ortak bir sorumluluk olduğu vurgulandı.

Kaynak: ANKA
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresiŞükrü KabukçuRana KibarAli KılıçManisaGüncelÇevreSon Dakika

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