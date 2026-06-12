MASKİ'nin Dijital Dönüşüm Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
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MASKİ'nin Dijital Dönüşüm Projesi Tanıtıldı

12.06.2026 14:07
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Manisa'da MASKİ, su ve kanalizasyon altyapısını dijital sistemle yöneterek verimliliği artırdı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) tarafından hayata geçirilen Dijital Dönüşüm Projesi, basın toplantısıyla tanıtıldı.

Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, altyapıyı sadece yolların, sokakların ve yer altındaki hatların üzerinde değil, veri, teknoloji ve akıllı sistemler üzerinde de inşa ettiklerini söyledi.

Coğrafi bilgi sistemleri altyapısı sayesinde içme suyu ve kanalizasyon hatlarının dijital ortamda yönetildiğini belirten Dutlulu, "6 bin 500 kilometre içme suyu hattı, 3 bin 600 kilometre kanalizasyon hattını analiz ederek yatırımlarımızı daha doğru planlıyor. Arızalara daha hızlı müdahale ediyor ve kaynaklarımızı daha verimli kullanıyoruz." dedi.

Dutlulu, güçlendirilen sistem sayesinde 518 sondaj kuyusu, 212 içme suyu deposu ve 94 dağıtım hattının anlık takip edildiğini, ilçe ve belde merkezlerinde yaşayan nüfusun yüzde 87'sine bu sistem üzerinden hizmet verildiğini ifade etti.

Kırsal mahalleler ve beldelerde yaşayan vatandaşlar için haziran ayı sonuna kadar yaklaşık 100 noktada su yükleme ve kart dolum cihazlarının hizmete alınacağını aktaran Dutlulu, vatandaşların bu işlemleri ilçe merkezlerine gitmeden yaşadıkları yerde yapabileceklerini kaydetti.

MASKİ'nin WhatsApp çözüm hattını da devreye aldığını ifade eden Dutlulu, vatandaşların 185 Çağrı Merkezi'nin yanı sıra 444 3 185 numaralı WhatsApp hattı üzerinden de talep, öneri ve arıza bildiriminde bulunabileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Teknoloji, Manisa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel MASKİ'nin Dijital Dönüşüm Projesi Tanıtıldı - Son Dakika

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