Maslak\'ta Kaza: 3 Yaralı

MASLAK'ta makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil, aynı yönde seyir halinde olan bir hafif ticari araç ile başka bir otomobile çarptı. Kazaya sebep olan otomobil ile hafif ticari araç yol kenarındaki ormana uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Levent yönünde ilerleyen Seyit Emir T. idaresindeki 34 ACB 455 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Ayhan D. idaresindeki 34 GL 9471 plakalı hafif ticari araca ve yabancı uyruklu Mhd Majd A. idaresindeki 34 MY 0109 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle 34 ACB 455 plakalı otomobil ve 34 GL 9471 plakalı hafif ticari araç ormana uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, ormana uçan araçlardaki 3 kişiyi bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde 34 ACB 455 plakalı otomobilin sürücüsü Seyit Emir T., 34 GL 9471 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Ayhan D. ve yanındaki Hediye D.'nin yaralandığı belirlendi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan araçların çekiciler ile yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazanın, 34 ACB 455 plakalı otomobilin trafikte makas atarak ilerlemesi sebebiyle meydana geldiği iddia edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.