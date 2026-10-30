MASMO Cumhuriyet Balosu'nda 103. yıl coşkusu plaket ve İzmir Marşı'yla yaşandı - Son Dakika
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MASMO Cumhuriyet Balosu'nda 103. yıl coşkusu plaket ve İzmir Marşı'yla yaşandı

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MASMO Cumhuriyet Balosu\'nda 103. yıl coşkusu plaket ve İzmir Marşı\'yla yaşandı
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MASMO, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Balosu düzenledi. Baloda meslekte 20 yılı geride bırakan mali müşavirlere plaket verildi, ünvan almaya hak kazananlara ruhsatları takdim edildi ve davetliler İzmir Marşı'na eşlik etti.

Manavgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (MASMO) tarafından Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Balosu gerçekleştirildi.

Geleneksel baloya, Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, ilçedeki oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Deniz, mali müşavirler ve aileleri katıldı.

Programda, meslekte 20 yılı geride bırakan mali müşavirlere plaket verildi, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ünvanı almaya hak kazanan meslek mensuplarına ruhsatları takdim edildi.

Canlı müzik eşliğinde devam eden gecede davetliler, ellerindeki Türk bayraklarıyla İzmir Marşı'na eşlik etti. Cumhuriyet'in 103. yılı için hazırlanan pasta kesilirken kutlamalar 10. Yıl Marşı ile sürdü.

MASMO Başkanı Erkan Tuncer, programın açılışında yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in bağımsızlık, özgürlük, eşitlik ve geleceğe duyulan inancın en güçlü simgesi olduğunu belirtti.

Cumhuriyet değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasının ortak sorumluluk olduğunu vurgulayan Tuncer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda akıl, bilim, emek ve dayanışmayla ülkeye katkı sunmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Oda olarak meslektaşlarının haklarını korumayı ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı öncelikli görevleri arasında gördüklerini aktaran Tuncer, üyeler arasındaki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla eğitim seminerleri ve sosyal etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.

Mesleki sorunlara ilişkin hukuki süreçleri yakından takip ettiklerini bildiren Tuncer, 49 No.lu tebliğ, itiraz süreçleri ve enflasyon muhasebesine yönelik itirazları meslektaşlarının hak ve menfaatleri doğrultusunda gündemde tuttuklarını belirtti.

Hastane ve farklı sektörlerle yapılan indirim anlaşmaları sayesinde oda üyelerine ekonomik ve sosyal katkı sağlamayı amaçladıklarını anlatan Tuncer, piknik, iftar programları ve çeşitli etkinliklerle meslektaşlar arasındaki birlikteliği pekiştirdiklerini dile getirdi.

Çalışmalara destek veren yönetim kurulu üyelerine, komisyonlara ve meslektaşlarına teşekkür eden Tuncer, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bağımsızlık mücadelesinin kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle andı.

Tuncer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun. Cumhuriyetimizin ışığı hiç sönmesin, birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Yaşasın Cumhuriyet, ne mutlu Türk'üm diyene."

Kaynak: AA
ManavgatGüncelYaşamSon Dakika

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