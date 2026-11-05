Massie, Hegseth istifa ederse azil tasarısını yeniden sunmayacağını söyledi - Son Dakika
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Massie, Hegseth istifa ederse azil tasarısını yeniden sunmayacağını söyledi

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ABD Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi üyesi Thomas Massie, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in istifa etmesi halinde hakkındaki azil tasarısını yeniden sunmayacağını belirtti. Massie, tasarıyı Meclis 9 Kasım'da açıldıktan sonra oylamaya sunacağını söyledi.

ABD Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi üyesi Thomas Massie, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in istifa etmesi halinde hakkındaki azil tasarısını yeniden sunmayacağını belirtti.

CNN'e konuşan Massie, ABD ara seçimlerinden önce, 16 Eylül'de Temsilciler Meclisinin kapanması nedeniyle Savunma Bakanı Pete Hegseth'in azline yönelik tasarıyı meclisin açılmasıyla oylamaya sunacağını söyledi.

Ara seçimlerdeki yenilgilerine ilişkin Massie, "Tek meseleyle bir seçimde bu kadar kötü çuvallamazsınız." değerlendirmesinde bulundu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın "fanatiklerinden" kurtulmuş olmaları halinde bu durumun tamamen önlenebileceğini savundu.

Massie, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da "Azil gerekçelerini yeniden sunmayacağım tek olasılık, Hegseth'in istifa etmesidir." ifadesini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisi, 16 Eylül'de, Massie'nin Pete Hegseth'in azline yönelik sunduğu tasarının oylamasından kaçınmak için bir gün erken tatile girmişti. Meclis, 9 Kasım'da açılacak.

Kaynak: AA
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