Massie İntihar Eğilimli Değil

14.02.2026 23:36
Cumhuriyetçi Kongre üyesi Thomas Massie, sosyal medya üzerinden intihar eğilimli olmadığını duyurdu.

ABD Temsilciler Meclisinde, Başkan Donald Trump'ın geçmesini istediği "SAVE Act" yasa tasarısı oylamasında tek "hayır" oyu veren Cumhuriyetçi Kongre üyesi Thomas Massie, sosyal medya hesabından "intihar eğilimli olmadığını" yazdı.

Massie'nin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşım dikkati çekti.

Temsilciler Meclisi'ndeki oylama prosedürleri konusunda muhafazakar medya mensuplarıyla yaşadığı hararetli kamuoyu tartışmasının ardından Massie, ölüm tehdidi imalarına karşı intihar eğilimli biri olmadığını hatırlatmak zorunda kaldı.

Massie, paylaşımında, "İntihar eğilimim yok. Sağlıklı besleniyorum. Arabamın ve kamyonumun frenleri iyi durumda. Silah konusunda disiplinliyim ve kendim de dahil olmak üzere kimseye silah doğrultmuyorum. Çiftliğimde derin su birikintileri yok ve oldukça iyi bir yüzücüyüm." ifadelerini kullandı.

Massie'nin paylaşımına, Donald Trump'ın kendisini hedef gösterdiğini savunarak çok sayıda tehdit aldığını belirten ve 5 Ocak itibarıyla Kongre'deki görevinden istifa eden eski Cumhuriyetçi Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene'den destek geldi.

Greene, Massie'nin paylaşımı için, "Bunlar, hiçbirimizin yapmak zorunda kalmaması gereken türden kamuoyu açıklamaları." ifadesini kullandı.

Massie'nin paylaşımına diğer sosyal medya kullanıcılarından da destek gelirken, bir kullanıcının, "Görevdeki bir ABD Kongre üyesinin kamuoyu önünde 'intihar eğilimim yok' deme ihtiyacı duyması, bir şeylerin çok yanlış olduğunu gösterir." değerlendirmesi dikkati çekti.

Kentucky eyaletinden Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi olan Thomas Massie, son zamanlarda Cumhuriyetçi Parti liderliğine karşı çıkması ve Adalet Bakanlığını, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili dosyaları sansürsüz hale getirmeye zorlamasıyla dikkati çekmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, bu yıl 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçilere ülkedeki seçimleri "ulusallaştırmaları" ve "kontrolü ele almaları" çağrısı yapmış, ABD'de oy kullanırken kimlik ibrazını zorunlu kılacak ve seçim süreçlerine ilişkin daha sıkı düzenlemeler getirilmesini öngören "SAVE Act" yasa tasarısının Kongre'den hızla geçirilmesi çağrısında bulunmuştu.

"SAVE Act" yasa tasarısı, 12 Şubat'ta yapılan oylamada 213 "hayır" oyuna karşı 218 "evet" ile Temsilciler Meclisinden geçerek Senatoya gönderilmişti."

Kaynak: AA

