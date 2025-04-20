MAST İzmir Boat Show Fuarı 23-27 Nisan'da Başlıyor - Son Dakika
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MAST İzmir Boat Show Fuarı 23-27 Nisan'da Başlıyor

İzmir'de 23-27 Nisan tarihleri arasında MAST İzmir Boat Show Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı düzenlenecek. 350'den fazla tekne ve deniz aracı sergilenecek olan fuara yoğun katılım bekleniyor.

20.04.2025 11:04  Güncelleme: 12:03
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(İZMİR) - Türkiye'nin denizcilik alanındaki fuarlarından biri olan MAST İzmir Boat Show Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı, 23-27 Nisan tarihleri arasında Fuar İzmir'de kapılarını açacak. Yerli ve yabancı üretim 350'den fazla teknenin sergileneceği fuarda motorlu-motorsuz deniz araçları, tekne ekipman ve aksesuarları da görücüye çıkacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İZFAŞ ve ED fuarcılık tarafından bu yıl 3'üncü kez düzenlenecek MAST İzmir Boat Show Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı için geri sayım başladı. 23-27 Nisan tarihlerinde Fuar İzmir'de kapılarını açacak MAST İzmir Boat Show dünyaca ünlü tekne markalarını, sektörün en büyük yerli üreticilerini, tekne ekipman ve aksesuar firmalarını bir araya getirerek denizcilik dünyasını İzmir'de buluşturacak. Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin 33 farklı şehrinden ve Almanya'dan Macaristan'a, Rusya'dan Körfez ülkelerine kadar 65 ülkeden 21 bin 850 ziyaretçi ağırlayan fuara bu yıl daha yoğun bir katılım olması bekleniyor.

350'nin üzerinde tekne

Fuarda bu yıl sergilenen tekne sayısı bir önceki yıla göre yüzde 20 arttı. MAST İzmir Boat Show'da, 350'nin üzerinde tekne, bot ve deniz aracı sergilenecek. Sadece sektör profesyonellerinin değil deniz tutkunlarının ve yatırımcıların da ilgisini çekecek fuar, yeni iş birliklerinin, ihracat bağlantılarının ve sektörel fikir alışverişinin gerçekleşmesine olanak sağlayarak hem sektöre hem de şehrin ekonomisine katkı sunacak. Üretimde dünyada ilk üç ülke arasında yer alan, kaliteli üretimiyle dünyanın birçok noktasından talep gören Türkiye'nin, fuarla birlikte sektördeki iş hacminin artması da hedefleniyor. MAST İzmir Boat Show, 11.00 – 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Halka açık olacak fuara girişler 300 TL olacak.

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Kaynak: ANKA

Denizcilik, Ekonomi, Turizm, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel MAST İzmir Boat Show Fuarı 23-27 Nisan'da Başlıyor - Son Dakika

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