Matematik Okuryazarlığı Eğitimi Semineri İstanbul'da - Son Dakika
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Matematik Okuryazarlığı Eğitimi Semineri İstanbul'da

Matematik Okuryazarlığı Eğitimi Semineri İstanbul\'da
26.06.2025 15:49
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İstanbul'da düzenlenen seminerde öğretmenlere matematik okuryazarlığı ve yapay zeka eğitimi verildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında düzenlenen "Matematik Okuryazarlığı Eğitimi" semineri İstanbul'da yapıldı.

Fatih'te Çapa Fen Lisesi'ndeki seminer, İstanbul genelinde görev yapan sınıf ve matematik öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleşti.

İstanbul Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürü Savaş Doğan, AA muhabirine, matematik okuryazarlığının okulda öğrencilere öğretilen matematiğin günlük hayatta kullanılması olduğunu söyledi.

Konunun özellikle 2015'ten bu yana uluslararası alanda Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından gündeme getirildiğini aktaran Doğan, "Buradaki amaç dünyada özellikle okulda öğretilen bilgi becerilerinin günlük hayatta entegre edilmiş olması. Bu çok önemli ve bu çok önemseniyor. O yüzden de matematik okuryazarlığı, fen okuryazarlığı, dijital okuryazarlık, finans okuryazarlığı gibi farklı alanlarda, okuryazarlık kavramları sık sık gündeme getiriliyor." dedi.

OECD'nin de yapay zeka, okuryazarlığını da gündeme getirdiğine dikkati çeken Doğan, şöyle konuştu:

"Yapay zeka okuryazarlığı da ölçülmeye başlanacak. Buradan hareketle İl Müdürümüz Murat Mücahit Yentür'ün de talimatlarıyla matematik okuryazarlığı alanında bir çalışma yapma ihtiyacı hissettik. Çünkü Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin aslında odağında yer alan bir konu matematik okuryazarlığı. Buradan yola çıkarak Marmara Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, akademisyenlerimizle bir planlama yaptık. Şu an 181 öğretmenimiz, 7 de akademisyenimiz seminere katıldı. İnşallah okul matematiğiyle, hayat matematiğini birleştireceğiz. Bu konuda, yeni çalışma olarak, tüm Türkiye'ye örnek olmasını diliyoruz."

"Eğitimde yapay zeka dönemi"

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özkan Ergene de seminerde "Matematik Okuryazarlığına Yapay Zeka Dokunuşu: Kuramdan Uygulamaya" başlıklı konferans verdi.

Matematik okuryazarlığının uluslararası sınavlarda çok önemli olduğunu belirten Ergene, yapay zekanın matematik okuryazarlığına nasıl entegre edileceğine ilişkin öğretmenlere bilgilendirmeler yaptığını dile getirdi.

Günümüzde yapay zekanın asistan durumunda olduğunu belirten Ergene, "Eğitimde yapay zeka dönemi...Geçtiğimiz hafta 'Eğitimde Yapay Zeka Politikası Belgesi ve Eylem Planı' yayımlandı. 11. Kalkınma Planı'na da entegre edildi. Öğretmenlerimiz artık hem derste hem maarif modelde yapay zekaya etkin şekilde kullanacaklar, tüm dünyada olduğu gibi. Matematik eğitiminde de yapay zeka dönemi başladı." diye konuştu.

Seminere katılan öğretmenler

Matematik öğretmeni Nurseda Özdemir de aldıkları seminerin ufuk açıcı olduğunu ve faydalı bulduğunu söyledi.

Şafia Turgut Özçelik ise 12 yıllık matematik öğretmeni olduğunu, matematik okuryazarlığının sınavlarda çok önemli olduğunu, bu tarz eğitimlerin artırılması gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Matematik Öğretmeni Beyzanur Yavuz ise seminerin kendisine çok şey kattığını, burada öğrendiklerini öğrencilere aktaracaklarını dile getirdi.

Seminer, yeni öğretim programının temel ilkelerini öğretmenlere aktarmayı ve sınıf içi uygulamalarda etkin biçimde uygulanmasını desteklemeyi amaçlıyor.

Bu doğrultuda düzenlenen seminerde, matematik okuryazarlığı kavramı ve temel bileşenleri, yeni müfredatın öğretim tasarımıyla uyumu, öğrenci merkezli öğretim etkinlikleri, süreç odaklı ölçme ve değerlendirme uygulamaları, günlük yaşamla ilişkilendirilen matematiksel bağlamlar ve örnek materyaller ele alındı.

Marmara, Sakarya ve Medipol Üniversitesi'nden akademisyenlerin eğitim verdiği seminer sonunda öğretmenlere katılım belgeleri takdim edilecek ve sahadan alınan geri bildirimlerle sürecin izleme ve değerlendirme aşaması başlatılacak.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, istanbul, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Matematik Okuryazarlığı Eğitimi Semineri İstanbul'da - Son Dakika

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