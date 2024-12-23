Matt Gaetz, Etik Komitesi’ne Dava Açtı

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NEW ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump tarafından Adalet Bakanlığına aday gösterilen ancak hakkındaki tartışmalar nedeniyle adaylıktan çekilen Matt Gaetz, kendisine isnat edilen suçları açıklamaya hazırlanan Temsilciler Meclisi Etik Komitesini dava etti.

ABD Kongresinde Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında şiddetli tartışmalara neden olan Gaetz hakkındaki rapor konusunda yeni gelişme yaşandı.

Gaetz, Etik Komitesinin bir süredir kendisine yönelttiği suçları içeren raporu yayımlamasını engellemek için, Komite'ye karşı dava açtığını duyurdu.

Geçen ay ABD Kongresi'nden istifa eden Gaetz'in dava hamlesi, fuhuş, tecavüz ve yasa dışı uyuşturucu kullanımı başta olmak üzere hakkındaki bir çok suçlamayla ilgili hazırlanan raporun taslağının ABD medyasına sızdırılması sonrası geldi.

Gaetz komite hakkında açtığı davayla, ABD'nin başkenti Washington'daki federal mahkemeden raporun yayımlanmasını engelleyecek acil bir karar çıkmasını umut ediyor.

Komite'nin raporunun bugün kamuoyuna açıklanması bekleniyordu.

Gaetz hakkındaki cinsel istismar iddiaları

Trump'ın Adalet Bakanlığı görevi için ilk adayı eski Kongre üyesi Gaetz, "iki kadına cinsel ilişki karşılığında para ödemek", "reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye girmek" ve "uyuşturucu kullanmak" gibi suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.

Gaetz hakkındaki suçlamalardan dolayı Temsilciler Meclisi Etik Komitesinde soruşturma yürütülmüş ve bu soruşturma sonucunda bir rapor hazırlanmıştı.

Kamuoyundaki baskıya rağmen Trump'ın, söz konusu raporun açıklanmasına karşı çıktığı belirtilmiş, Kongredeki Cumhuriyetçilerin muhalefeti nedeniyle raporun açıklanmasının reddedilmesi tepkilere neden olmuştu.

Matt Gaetz, söz konusu tartışmaların büyümesi dolayısıyla adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

Gaetz ayrıca, Kongre'den istifa ettiği için Etik Komitesi'nin artık kendisi üzerinde yargı yetkisi olmadığını, Komite'nin, yetkisi dışında hareket ettiğini iddia ediyor.