Mattia Minguzzi İçin Adalet Arayışı - Son Dakika
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Mattia Minguzzi İçin Adalet Arayışı

Mattia Minguzzi İçin Adalet Arayışı

Bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden genç için ailesi, futbol maçında adalet mücadelesini sürdürüyor.

05.05.2025 19:59
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GEÇTİĞİMİZ günlerde Kadıköy bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi, oğullarının anısını yaşatmak ve adalet mücadelesine dikkat çekmek amacıyla Kasımpaşa- Trabzonspor maçına katıldı. Minguzzi ailesi, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile hatıra fotoğrafı çekindi.

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025'te Kadıköy Salı Pazarı'nda kaykay malzemeleri almak isterken çıkan tartışma sonucu B.B. tarafından beş yerinden bıçaklanmış, U.B. tarafından da yerde tekmelenmişti. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Minguzzi, 14 gün süren yaşam mücadelesinin ardından 8 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

Kaynak: DHA

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