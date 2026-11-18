MAÜ TTO Müdürü Özhan, Mardin'de yenilenebilir enerji sistemlerini anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TÜBİTAK Bilim Genç'in Mardin'de düzenlediği Kafede Bilim etkinliğinde MAÜ TTO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Davut Özhan yenilenebilir enerji sistemlerini anlattı. Glütensiz Kafe'deki söyleşide enerji kaynaklarının verimli kullanımı ve geleceğin enerji teknolojileri değerlendirildi.
Mardin'de TÜBİTAK Bilim Genç tarafından düzenlenen "Kafede Bilim" etkinliğinde yenilenebilir enerji teknolojileri ve sürdürülebilir enerji sistemleri ele alındı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Milli Teknoloji Atölyesi koordinasyonunda, Glütensiz Kafe'de gerçekleştirilen etkinlikte, MAÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Davut Özhan, "Doğadan Gelen Güç: Yenilenebilir Enerji Sistemleri" konulu söyleşi gerçekleştirdi.
Programda, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım alanları, sürdürülebilir enerji üretimi ve geleceğin enerji teknolojileri hakkında katılımcılara bilgi verildi.
Katılımcıların sorularının yanıtlandığı söyleşide, enerji kaynaklarının verimli kullanımı, çevresel sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji sistemlerinin gelecekteki rolü değerlendirildi.
Etkinlikle bilimsel bilginin akademik ortamların dışına taşınarak toplumun farklı kesimleriyle buluşturulması ve bilim kültürünün yaygınlaştırılması hedeflendi.
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