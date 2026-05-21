Mavera Ödülleri Sahiplerini Buldu

21.05.2026 23:25
Mavera Ödülleri, edebiyat yarışmasında kazananlara ödülleri verildi, genç yetenekler desteklendi.

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen edebiyat yarışması "Mavera Ödülleri"nde kazananlara ödülleri takdim edildi.

"Yeryüzü Emanet, İnsan Sorumlu!" temasıyla şiir, hikaye ve deneme kategorilerinde kalemi güçlü gençleri bir araya getiren yarışmanın ödül töreni, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Raşit Küçük Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Mavera Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Koca, tören öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmanın sadece üniversite öğrencilerine yönelik olduğunu belirtti.

Bu yıl gençlerin belirlenen tema çerçevesinde şiir, hikaye ve deneme türünde yaklaşık 1350 eser ürettiğini ifade eden Koca, "İlk üçe giren arkadaşlarımıza bilgisayar, ilk ona girenlere ise kültür coğrafyamızı tanımaları için eylül ayının ilk haftasında Bosna-Hersek seyahati hediye ediyoruz. Daha önce de kazananları Özbekistan, Kudüs ve Endülüs gibi bölgelere göndermiştik." diye konuştu.

Koca, bu yarışmayla gayelerinin sadece bir edebiyat faaliyeti yapmak olmadığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Seçtiğimiz mottonun gündem olmasını ve insanlarımızın sorumluluklarının altını çizmeyi hedefliyoruz. Gençlerimiz bu konuda kafa yorsunlar, ürün üretsinler istiyoruz. Ödül alan arkadaşlarımızın eserlerini üç bağımsız kitap halinde yayımlıyoruz. Ayrıca bu gençlerimizi iki yıl boyunca Yazarlık Akademisi'nde eğitimden geçiriyoruz. Hayatları boyunca kurallara uygun yazabilmelerine zemin oluşturmak istiyoruz. Bugünden itibaren yarışmanın 10. yılın hazırlıklarına da başlıyoruz."

"İnsan güçleniyor ama vicdanlarımız yoruluyor"

Törende konuşan Mavera Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kara, gençlerle bir arada olmaktan duydukları heyecanı dile getirerek, "İleride en çok okunan kitapları yazacak gençlerin heyecanını paylaşıyoruz. Temaları belirlerken Türkiye'nin gündemine bir nokta koyabilmeyi, farkındalığı artırmayı ve gençlerin bu konuların takipçisi olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknolojinin hızla geliştiğini, ancak insanın iç dünyasının aynı hızla gelişmediğini söyleyen Kara, "Bilgi çoğalıyor hikmet azalıyor, imkan artıyor merhamet azalıyor. İnsan güçleniyor ama vicdanlarımız yoruluyor. Başta Gazze olmak üzere mazlum coğrafyalarda savaşlar devam ediyor. Emperyalistlerin sürdürdüğü üretim ve tüketim düzenine karşı vicdanlarımızı diri tutmalıyız." görüşlerini paylaştı.

Mavera Ödülleri Kültür Sanat Danışmanı Dr. Müjdat Uluçam ise yarışmaya KKTC, Azerbaycan ve Katar'ın da aralarında bulunduğu birçok ülkeden toplam 1339 eser gönderildiği bilgisini vererek, "Bu yıl 797 şiir, 308 deneme ve 234 hikaye değerlendirildi. İstanbul'dan 276, Eskişehir'den 95, Ankara'dan 85, İzmir'den 64 ve Konya'dan 50 kişi olmak üzere Türkiye'nin her şehrinden başvuru aldık." dedi.

Kazananlara ödülleri takdim edildi

Vakfın tanıtım filminin ve faaliyetlerine ilişkin hazırlanan videonun da gösterildiği programın sonunda yarışmanın kazananları açıklanarak sahneye davet edildi ve genç yazarlara ödülleri takdim edildi.

"Şiir" kategorisinde birinciliği Yusuf Karademir elde ederken, Betül Sever ikinci, Enes Kılıç ise üçüncü oldu. "Hikaye" dalında Hediye Süeda Şahin birinci sıraya yerleşirken, Muhammed Işık Deniz ikinciliğe, Yusuf İslam Önen ise üçüncülüğe layık görüldü.

"Deneme" alanında birincilik ödülünün sahibi Abdullah Uluçay olurken, Hatice Beyza Dursun ikinci, Zeynep Firdevs Genç ise üçüncü sırada yer alarak dereceye girdi.

Her üç kategoride de ilk 3'e giren öğrencilere teknolojik destek sağlamak amacıyla dizüstü bilgisayar takdim edilirken, her edebi türde ilk 10'a giren toplam 30 genç yetenek, kültürel bir köprü niteliği taşıyan "Bosna-Hersek Turu Mansiyon Ödülü" kazandı.

Dereceye giren 30 gencin eserleri Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 dilde derlenerek kitaplaştırılacak ve edebiyat dünyasına kazandırılacak. Kazanan gençler, ayrıca vakıf bünyesindeki Yazarlık Akademisi'ne kabul edilerek eğitim desteği alacak.

Kaynak: AA

Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz
Mutlak butlan kararı CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na resmen ulaştı
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gidecek?
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş'tan partiye seçim çağrısı
Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i telefonla arayacak
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
