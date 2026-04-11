Mavi Akdeniz İçin Kıyı Temizliği

11.04.2026 17:39
Antalya'da düzenlenen kıyı temizliği etkinliği, deniz atıklarının azaldığını gösterdi.

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi 'Antalya İli Deniz Çöpleri Eylem Planı'(DÇEP) kapsamında, kent sakinlerinin deniz ve kıyı çöplerine yönelik farkındalığının arttırılması amacıyla kıyı temizliği etkinliği düzenledi. Gönüllü dalgıçların ve vatandaşların katılımıyla 'Mavi Akdeniz' sloganıyla gerçekleşen kıyı temizliğinin ilk etabı, Konyaaltı Varyant EKDAĞ 1 No'lu Plajı önünde gerçekleşti. Bu yıl geçmiş yıllara oranla deniz dibinden daha az atık çıkması farkındalık çalışmalarının amacına ulaştığının göstergesi oldu.

Büyükşehir Belediyesi Antalya sahillerini ve denizini koruyor. Antalya İli Deniz Çöpleri Eylem Planı doğrultusunda her geçen yıl artan deniz çöplerinin toplanması, deniz çöplerinin kaynağında önlenmesi, temizlenmesi ve kıyı kirliliğine karşı halkın bilinçlendirilmesi için farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, çeşitli STK'lar ve vatandaşların katılımıyla Konyaaltı Varyant Ekdağ 1 No'lu Plajı önünde 'Mavi Akdeniz' sloganıyla deniz ve kıyı temizliği etkinliği düzenlendi.

40 DALGIÇ 1 SAATLİK DALIŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

Etkinlikte birçok gönüllü sahilde, 40 dalgıç ise deniz dibi temizliği yaptı. Dalgıçların gerçekleştirdiği yaklaşık bir saatlik dalıştan çıkardıkları atıklar arasında bisiklet kilidi, metal ve plastik parçaları, cam şişeler, olta malzemeleri, terlikler ve panelvanlar dikkat çekti. Kıyı temizliği etkinliğine katılarak gönüllülerle destek olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, "Antalya sahillerimizin, denizlerimizin temizliğine farkındalık oluşturmak için bugün gönüllülerimizle buluştuk. 40 gönüllü dalgıcın bir saate yakın gerçekleştirdiği deniz dibi temizlik çalışmalarında ne yazık ki bir kez daha görmek istemediğimiz görüntülere şahit olduk. Demir paneller, plastikler, bisiklet kilidi gibi denizlerimizde olmaması gereken atıkları dalgıçlarımız çıkardı" dedi. Atasoy, "Deniz ekosistemi başlı başına oksijen üreten bir sistemdir. Aldığımız her iki nefesin birisini denizlere borçluyuz. Antalya sahillerimize sadece ekonomik olarak deniz, kum, güneş olarak bakmamak ekolojik yönünü korumamız gerekmektedir. Denizlerimiz için biraz daha hassasiyet gösterip bilerek ya da bilmeyerek arkamızda çöp bırakmamalıyız. Yerel yönetimler olarak bizlerin elbette başlıca görevi temizlik yapmak ama ben kirletirim sen temizlersin diye düşünülürse bu bakış açısında bir mantık hatası var. Biz yine temizleyelim ama belirlediğimiz yerlere atılan çöpleri temizleyelim. Yüzbinlerce insanın turistin ziyaret ettiği Konyaaltı Plajı sadece Antalya'nın değil, bütün dünyanın değeridir" dedi.

'FARKINDALIĞI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

Etkinliğin paydaşlarından Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Müge Gezginci Ünsal, "Bu etkinliklerle halkımızın farkındalığını arttırmayı hedefliyoruz. Doğamızın bize, bizim doğaya ihtiyacımız var. Daha sürdürülebilir bir hayat için, geleceğimizin devamı çocuklarımızın gençlerimizin oksijen dolu bir dünyada yaşayabilmeleri için bir araya geldik. Büyükşehir Belediyemize kurum ve kuruluşlarımıza, dalgıçlarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

'BU KEZ ÇOK FAZLA ATIK ÇIKMADI'

Antalya Konyaaltı Su Sporları Kulübü Proje Yönetim Kurulu Üyesi Aylin Tuğ ise "Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde deniz ve kıyı temizliği etkinliğimizin bu yıl ki ilk etabını gerçekleştirdik. Dalgıçlarımız deniz dibi temizliğinde yer aldı. Bizi mutlu eden gelişmeler yaşıyoruz. Deniz dibi temizliğinden bu kez çok fazla atık çıkmadı. Hiç atık çıkmaması umuduyla bu temizlik ve etkinlikleri yapıyoruz. Denizlerimizi korumak için Mavi Akdeniz için etkinliklerimize devam edeceğiz" dedi.

Kıyı ve deniz temizliği etkinlikleri 17 Mayıs'a kadar 3 farklı noktada devam edecek. Etkinlikler 26 Nisan saat 09.00'da Kaleiçi Yat Limanı, 10 Mayıs saat 09.00'da Antalya Balıkçı Barınağı, 17 Mayıs saat 11.00'de Konyaaltı Belediyesi önünde düzenlenecek.

Haber- Kamera: ANTALYA,

Kaynak: DHA

