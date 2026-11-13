Mavi Balina-2026 tatbikatına 12 ülkeden 4 bin 500 personelin katılması bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Mavi Balina-2026 tatbikatına 12 ülkeden 4 bin 500 personelin katılması bekleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Mavi Balina-2026 tatbikatının basın ve seçkin gözlemci günü, Muğla Marmaris'teki Aksaz Deniz Üssü'nde başladı. 9-20 Kasım'da gerçekleştirilen tatbikata 12 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde personelin katılması bekleniyor; 8 denizaltı ve 11 harp gemisi görev alıyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Doğu Akdeniz'de düzenlenen Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı'nın basın ve seçkin gözlemci günü başladı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 9-20 Kasım'da gerçekleştirilen tatbikatın basın ve seçkin gözlemci günü dolayısıyla Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde bulunan TCG Salihreis gemisinde brifing verildi.

Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Ahmet İşçi, brifingde tatbikatın amacı, önemi ve icra safhaları hakkında bilgi verdi.

Tatbikatın Türk Deniz Kuvvetlerinin harekat kabiliyetini geliştirmesinin yanı sıra dost ve müttefik ülkeler arasındaki işbirliği ve birlikte çalışabilirliği artırmayı hedeflediğini belirten İşçi, organizasyonun Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planlaması, Donanma Komutanlığının kontrolü ve Denizaltı Filosu Komutanlığının icrasıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Mavi Balina Tatbikatı'nın Türk denizcilik tarihi açısından ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade eden İşçi, "Türk denizciliğinin temellerinin atıldığı 1886'dan itibaren aradan geçen 140 yıl boyunca denizaltı filomuz, donanmamızın caydırıcı gücünün temel unsurlarından biri haline gelmiştir. Bugün, bu köklü mirasın temsilcileri olarak Mavi Balina Davet Tatbikatı'nın 10'uncusuna ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Türk Denizaltı Filosu'nun 13 aktif denizaltısıyla NATO'nun önde gelen filoları arasında bulunduğunu aktaran İşçi, filonun çevre denizlerde etkin şekilde görev yaptığını kaydetti.

İki yılda bir düzenlenen uluslararası tatbikatın temel amacının denizaltı savunma harbine yönelik bilgi, beceri ve hazırlık seviyesini geliştirmek olduğunu belirten İşçi, gerçek harekat koşullarına uygun ortamda müşterek harekat kabiliyetinin artırılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

İşçi, tatbikatta Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 8 denizaltı, 11 harp gemisi, 5 helikopter, 3 deniz karakol uçağı, 2 insansız hava aracı ve 1 insansız sualtı aracının görev alacağını, Sahil Güvenlik Komutanlığından 3 botun da tatbikata katılacağını aktardı.

12 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde personel katılıyor

Tatbikata dost ve müttefik ülkelerin de katıldığını belirten İşçi, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 bünyesinde İspanya'ya ait 2, Yunanistan'a ait 1 savaş gemisinin görev yapacağını, ABD Deniz Kuvvetlerine ait bir savaş gemisinin de milli kontrolünde tatbikata katılacağını söyledi.

Pakistan Deniz Kuvvetlerinden bir deniz karakol uçağının da yer alacağı tatbikatta, 7 ülkeden 13 yabancı gözlemcinin bulunacağını belirten İşçi, 12 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde personelin katılımının beklendiğini ifade etti.

Tatbikatı, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral Mustafa Kaya, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Mehmet Baybars Küçükatay, Kurtarma Sualtı Harekat Komutanı Tümamiral Eren Günay Kaya ve görevli komutanlar takip etti.

Seçkin gözlemci günü kapsamında 7 ülkeden 8 askeri ataşe ile 13 gözlemci de tatbikatı izledi.

Tatbikatta "Denizaltı ve Sualtı Taarruz Harekatı" ile "Denizaltı ve Deniz Hava Harekatı" kapsamında işbirliği faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
Deniz AltıDenizcilikMarmarisSavunmaGüncelMuğlaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı Büyük faciayı önlemişler Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler
Bir neslin hafızasına kazınmıştı Ayça_22 hakkında şaşırtan iddia Bir neslin hafızasına kazınmıştı! Ayça_22 hakkında şaşırtan iddia
Belçika maçının devresinde Ümit Özat’tan Sergen Yalçın’a ağır sözler Belçika maçının devresinde Ümit Özat'tan Sergen Yalçın'a ağır sözler
Mantar yedikten sonra karaciğer nakli olan Nurcan Alp hayatını kaybetti Mantar yedikten sonra karaciğer nakli olan Nurcan Alp hayatını kaybetti
Gençlik nereye gidiyor Kız öğrenci yurdunun önünde dehşete düşüren olay Gençlik nereye gidiyor? Kız öğrenci yurdunun önünde dehşete düşüren olay
TFF resmen açıkladı Milli futbolcu kamptan ayrıldı TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı
11:46
10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları
10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
11:40
Fenerbahçe’nin orta saha hedefi Marlon Gomes, bonservis için ne ödenecek
Fenerbahçe'nin orta saha hedefi Marlon Gomes, bonservis için ne ödenecek?
10:43
Daha neler göreceğiz Akıllara durgunluk veren vurgun düzeni
Daha neler göreceğiz! Akıllara durgunluk veren vurgun düzeni
10:19
TFF resmen açıkladı Milli futbolcu kamptan ayrıldı
TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı
10:10
Belçika maçının devresinde Ümit Özat’tan Sergen Yalçın’a ağır sözler
Belçika maçının devresinde Ümit Özat'tan Sergen Yalçın'a ağır sözler
10:00
Telefon alacaklar dikkat Yeni yılda hesaplar altüst olacak
Telefon alacaklar dikkat! Yeni yılda hesaplar altüst olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 12:02:24. #7.12#
SON DAKİKA: Mavi Balina-2026 tatbikatına 12 ülkeden 4 bin 500 personelin katılması bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android