Mavi Vatan-2026 Tatbikatı'nda İlkler Yaşandı, Terörle Mücadele ve Sınır Güvenliği Güncellendi

Mavi Vatan-2026 Tatbikatı'nın Fiili Atış Safhası münasebetiyle Antalya Körfezi'nde bulunan TCG Anadolu'da Milli Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, eğitim ve tatbikat faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Mavi Vatan Tatbikatı, 3-9 Nisan tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirildi ve harekata hazırlık eğitimleri, fiili silah atışları ile lojistik faaliyetleri içerdi. Tatbikatta, Deniz Kuvvetlerinin yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığından toplam 120 gemi, 50 hava aracı ve 15 bin personel yer aldı. TCG Anadolu'dan kalkan TB-3 SİHA ile bir kamikaze insansız deniz aracı ilk kez imha edildi ve milli üretim AKYA Ağır Sınıf Harp Torpidosu Sakarya denizaltısından ilk kez ateşlendi.

Aktürk, Deniz Kuvvetlerinin modern unsurlarla faaliyetlerine devam edeceğini belirtti. Diğer tatbikatlar arasında Sea Shield, Türkiye-Pakistan Cinnah-13, Türkiye-Azerbaycan Haydar Aliyev, Uluslararası Anadolu Ankası, EFES-2026, Dynamic Minotaur/Kurtaran ve Flintlock yer alıyor. Yabancı askeri gemilerin liman ziyaretleri planlanırken, Somali Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında TCG Gaziantep ve diğer gemilerin Mogadişu'ya ulaşması bekleniyor. Ayrıca, Türkiye-Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı ve NATO Meydan Taarruzu Eğitimi'ne katılım gündemde.

Terörle mücadele konusunda, 10 PKK'lı terörist teslim oldu ve mayın, tünel imha çalışmaları devam etti. Suriye'de imha edilen tünel uzunluğu 768 kilometreye ulaştı. Sınır güvenliği faaliyetleri çerçevesinde, son bir haftada 127 kişi yakalandı ve 1.095 kişi engellendi, yıl içinde toplamda 1.822 yakalanan ve 19.992 engellenen kişi oldu. Aktürk, ABD/İsrail-İran Savaşı'nda ateşkes ilanından memnuniyet duyduğunu, kalıcı barış için adımlar atılmasını ve İsrail'in saldırılarının durdurulmasını beklediklerini ifade etti. Savunma sanayi çalışmaları kapsamında, TB-3 SİHA ile elektronik patlayıcı tespit sistemi, Aksungur ve Akıncı insansız hava araçları envantere alındı, yeni tip çıkarma gemileri hizmete girdi ve MKE ile ASFAT, Şili'deki FIDAE fuarına katılıyor.