Mavi Vatan-2026 Tatbikatı Tamamlandı

09.04.2026 16:04
Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen tatbikatın son gününde fiili atış yapıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de düzenlenen Mavi Vatan-2026 Tatbikatı'nın son gününde Fiili Atış Safhası faaliyetleri yapıldı.

Antalya Beş Adalar mevkisinde yapılan tatbikatı, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, TCG Anadolu'dan takip etti.

Tatbikata, Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Komutanlığından 1 amfibi hücum gemisi, 12 fırkateyn, 4 korvet, 14 hücumbot, 8 denizaltı, 8 mayın avlama gemisi, 16 karakol gemisi, 20 amfibi çıkarma gemisi, 29 yardımcı sınıf gemi, 2 sahil güvenlik gemisi ve 6 sahil güvenlik botu olmak üzere 120 gemi, 50 hava vasıtası ve 15 bin personel katıldı. Tatbikatta ayrıca 5 insansız deniz aracı da görev aldı.

Tatbikatın son gününde Fiili Atış Safhası faaliyetleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda sürüklenen mayın imha edildi, kara bombardıman atışı yapıldı.

Tatbikat kapsamında Bayraktar TB3 SİHA, TCG Anadolu'dan güvenli bir şekilde kalkış ve iniş yaptı.

Mavi Vatan-2026 Tatbikatı, katılım sağlayan unsurların geçit töreniyle sona erdi.

Kaynak: AA

