Mavi Vatan için Özel Klip

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 138 yıldır Mavi Vatan nöbetinde olan Denizaltı Filosu Komutanlığı için özel klip hazırladı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından "sessiz ve derinde" başlığıyla paylaşılan klipte, Türk donanmasının envanterinde bulunan denizaltının faaliyetlerinin görüntülerine yer verildi.

Denizaltı Filosu Komutanlığı için özel olarak hazırlanan yaklaşık üç buçuk dakikalık klipte, Denizaltı Filosu Marşı eşliğiyle tatbikat görüntüleri de yer aldı.