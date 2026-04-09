Mavi Vatan Tatbikatı: Gücümüzü Gösterdik

09.04.2026 19:22
Org. Bayraktaroğlu, Mavi Vatan Tatbikatı'nın Türkiye'nin caydırıcı gücünü ispatladığını belirtti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, "Mavi Vatan Tatbikatı ile birlikte Deniz Kuvvetlerimiz bölgesinde önemli bir caydırıcı güç olduğunu ispat etti." dedi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de düzenlenen Mavi Vatan-2026 Tatbikatı'nın Antalya'daki Fiili Atış Safhası faaliyetlerini TCG Anadolu'dan takip eden Bayraktaroğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güvenlik mimarisinin vazgeçilmez unsuru, oyun kurucu ve küresel bir güç olduğunu söyledi.

Bayraktaroğlu, TSK'nın muharebe gücünün yüksek olduğunu, her türlü harekatı yapacak imkan ve kabiliyetinin bulunduğunu vurgulayarak, "TSK, milli ve yerli sanayinin ürettiği silah ve teçhizatla donatılmak suretiyle kendisini önemli bir caydırıcı güç olarak bölgede muhafaza etmektedir. TSK, bölgede caydırıcı bir güçtür. Bu caydırıcılığın en önemli unsurlarından biri 'Mavi Vatan'dır. 'Mavi Vatan' Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından korunmaktadır." diye konuştu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının gücünün temelinin, eğitim ve eğitimin semeresi alınan tatbikatlar olduğuna dikkati çeken Bayraktaroğlu, şöyle konuştu:

"Bu tatbikatlardan biri de 10 gündür devam eden Mavi Vatan tatbikatıdır. Yerli ve milli olarak sahip olduğumuz silah sistemlerinin bir kısmının burada denemesini yaptık. Deniz Kuvvet Komutanlığımızın mavi vatanda, diğer kuvvet komutanlıklarıyla koordine olarak her türlü caydırıcı bir pozisyonda faaliyetine devam etmektedir. Mavi Vatan Tatbikatı ile birlikte Deniz Kuvvetlerimiz bölgesinde önemli bir caydırıcı güç olduğunu ispat etti. Tatbikatta bir İDA'nın TB-3 ile vurulması ilk defa gördüğümüz bir mekanizmadır. TSK, dünyada İHA'nın kullanımında, yönetiminde her zaman bir numaradır. Bu tatbikatta emeği geçen TSK personelimizi kutluyorum."

Kaynak: AA

