Maydonoz Döner Operasyonunda 15 Tutuklama

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(ANKARA) - Maydonoz Döner zincirine, FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesiyle İstanbul'da yapılan operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 15'i tutuklandı. Bir kişi hastalık nedeniyle, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ'ye finansman sağladığı iddiasıyla operasyon yapılan Maydonoz Döner'e kayyum atanmış, şirketin 6 ortağı gözaltına alınmıştı. İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bunlardan biri hastalık nedeniyle serbest bırakılırken, 19 kişi adliyeye sevk edildi.

Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.