Mayın Patlaması Sonucu Görme Yetisini ve Bir Elini Kaybeden Kadın, El İşi Çantalar Üretiyor - Son Dakika
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Mayın Patlaması Sonucu Görme Yetisini ve Bir Elini Kaybeden Kadın, El İşi Çantalar Üretiyor

Mayın Patlaması Sonucu Görme Yetisini ve Bir Elini Kaybeden Kadın, El İşi Çantalar Üretiyor

Irak'ın Süleymaniye kentinde yaşayan Rahme Muhammed, mayın patlaması sonucu görme yetisini ve bir elini kaybetmesine rağmen birbirinden güzel el işi çantalar üretiyor. Zorlu koşullara rağmen çocuklarını büyüten Muhammed, aldığı eğitim sonrası el işi çantaları sosyal medya platformlarında pazarlıyor ve çeşitli festivallere katılıyor. Mayın kazası sonucu görme yetisini ve bir elini kaybeden Muhammed, diğer engellilere el işi ürünler yapmalarını ve iç huzuru sağlamalarını tavsiye ediyor.

27.05.2024 13:55
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Irak'ın Süleymaniye kentinde yaşayan Rahme Muhammed, mayın patlaması sonucu görme yetisini ve bir elini kaybetmesine rağmen birbirinden güzel el işi çantalar üretiyor.

4 çocuk annesi 50 yaşındaki Rahme Muhammed, çocukluğunda yaşadığı mayın kazası sonucu bir elini ve görme yeteneğini kaybetti.

Iraklı kadın, zorlu koşullarına rağmen bir yandan çocuklarını büyütürken bir yandan da aldığı eğitim sonrası el işi çantalar üretmeye başladı.

Rahme Muhammed, ürettiği çantaları sosyal medya platformlarında pazarlıyor ve çeşitli festivallere katılıyor.

Evinin bahçesinde oynadığı mayın patladı, görme yetisini ve bir elini kaybetti

AA muhabirine konuşan Rahme Muhammed, 1980-1988 yıllarında 8 yıl süren İran-Irak Savaşı'nda babasını kaybettiğini, 4 kardeşiyle birlikte annesi tarafından büyütüldüğünü söyledi.

Daha 14 yaşındayken evlerinin bahçesinde bulduğu mayınla oynarken yaşadığı o elim olayı anlatan Rahme Muhammed, "Mayının içini görmek için uğraştım ancak açamadım. Bıçakla açmaya çalışınca da patladı. Orada gözlerimi kaybettim. Aynı zamanda sol elimi de kaybettim." dedi.

Iraklı kadın, yaşadığı mayın kazası sonrası bir gözünün sadece önünü görebilecek kadar 10 yıl süreyle gördüğünü ancak 1999 yılında bu gözünü de kaybettiğini dile getirdi.

Görme yetisini tamamen kaybeden Rahme Muhammed, "İlk başta çok zorluk yaşadım ve rahatsızdım. Bu çocuklara nasıl bakacağımı ve yaşayacağımı düşündüm. Ancak daha sonra Allah'ın izni ile kendimi eğittim ve şu an rahatım. Diğer çocuklarımı da doğurdum." diye konuştu.

El emeği ürünlerini sosyal medyada ve festivallerde sergiliyor

Rahme Muhammed, bir eğitim derneğinde boncuklardan el işi çantalar yapmayı öğrettiklerini duyduğunu ancak ilk başta bunu beceremeyeceğini düşündüğünü söyledi.

Öğrenme isteği ve kızının yardımıyla başarılı olabildiğini anlatan Iraklı kadın, normal şartlarda herkesin bir günde bitirebildiği çantayı iki günde tamamlayabildiğini belirtti.

Ürettiği çantaların ilgi gördüğünü vurgulayan Rahme Muhammed, bunları sosyal medya aracılığıyla sattığını ve bu zamana kadar iki de festivale katıldığını söyledi.

Zor şartlarına rağmen hayata tutunan Iraklı kadın, kendisi gibi engellerle karşılaşanlara el işi ürünler yapmaları, böylelikle iç huzuru sağlayabilecekleri tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mayın Patlaması Sonucu Görme Yetisini ve Bir Elini Kaybeden Kadın, El İşi Çantalar Üretiyor - Son Dakika

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