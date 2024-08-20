Mayıs Ayında AB'ye 18 Yaşın Altında ve Yanında Aile Bireyi Olmayan 2 Bin 565 Çocuk Sığınma Başvurusunda Bulundu - Son Dakika
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Mayıs Ayında AB'ye 18 Yaşın Altında ve Yanında Aile Bireyi Olmayan 2 Bin 565 Çocuk Sığınma Başvurusunda Bulundu

Mayıs ayında Avrupa Birliği'ne (AB) 18 yaşın altında ve yanında aile bireyi olmayan 2 bin 565 çocuk, sığınma başvurusunda bulundu. AB İstatistik Kurumu Eurostat, mayıs ayına ilişkin sığınma başvurusu verilerini açıkladı. Buna göre, Mayıs 2024'te, 2 bin 565 refakatsiz çocuk, AB'de ilk defa sığınma başvurusunda bulundu, bunların çoğu Suriye ve Afganistan'dan geldi. Refakatsiz çocukların en fazla başvuruda bulunduğu AB ülkesi, sırasıyla Almanya ve Hollanda oldu. Suriyeliler, Venezuelalılar ve Afganlar Mayıs 2024'te Suriyeliler sığınma başvurusu yapan en büyük grup olmaya devam etti. İlk kez başvuran Suriyelilerin sayısı 11 bin 460 olarak kaydedildi. Onları, 6 bin 170 kişi ile Venezuelalılar ve 5 bin 535 kişi ile Afganlar izledi. En çok başvuru Almanya'ya Mayısta toplam 76 bin 795 kişi ilk defa bir AB ülkesine sığınma başvurusu yaparken bu, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5'lik bir artışa karşılık geldi. Toplam sığınma başvurularının 18 bin 175'i Almanya'ya yapıldı ve bu AB'deki tüm 'ilk sığınma başvurularının' yüzde 24'ünü oluşturdu.

20.08.2024 15:17
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Mayıs ayında Avrupa Birliği'ne (AB) 18 yaşın altında ve yanında aile bireyi olmayan 2 bin 565 çocuk, sığınma başvurusunda bulundu.

AB İstatistik Kurumu Eurostat, mayıs ayına ilişkin sığınma başvurusu verilerini açıkladı.

Buna göre, Mayıs 2024'te, 2 bin 565 refakatsiz çocuk, AB'de ilk defa sığınma başvurusunda bulundu, bunların çoğu Suriye ve Afganistan'dan geldi.

Refakatsiz çocukların en fazla başvuruda bulunduğu AB ülkesi, sırasıyla Almanya ve Hollanda oldu.

Suriyeliler, Venezuelalılar ve Afganlar

Mayıs 2024'te Suriyeliler sığınma başvurusu yapan en büyük grup olmaya devam etti. İlk kez başvuran Suriyelilerin sayısı 11 bin 460 olarak kaydedildi.

Onları, 6 bin 170 kişi ile Venezuelalılar ve 5 bin 535 kişi ile Afganlar izledi.

En çok başvuru Almanya'ya

Mayısta toplam 76 bin 795 kişi ilk defa bir AB ülkesine sığınma başvurusu yaparken bu, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5'lik bir artışa karşılık geldi.

Toplam sığınma başvurularının 18 bin 175'i Almanya'ya yapıldı ve bu AB'deki tüm "ilk sığınma başvurularının" yüzde 24'ünü oluşturdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mayıs Ayında AB'ye 18 Yaşın Altında ve Yanında Aile Bireyi Olmayan 2 Bin 565 Çocuk Sığınma Başvurusunda Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mayıs Ayında AB'ye 18 Yaşın Altında ve Yanında Aile Bireyi Olmayan 2 Bin 565 Çocuk Sığınma Başvurusunda Bulundu - Son Dakika
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