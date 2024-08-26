Mazerete bağlı yer değişikliği başvurularının atamaları tamamlandı - Son Dakika
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Mazerete bağlı yer değişikliği başvurularının atamaları tamamlandı

Mazerete bağlı yer değişikliği başvurularının atamaları tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin atamasının gerçekleştirildiğini duyurdu. Atama sonuçları bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

26.08.2024 21:09
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MİLLİ Eğitim Bakanlığı, mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin atamasının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, mazerete bağlı iller arası yer değişikliği kapsamında tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarından birine ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin atamasının, mazeretlerinin bulunduğu il/ ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapıldığı bildirildi.

Atama sonuçları ise bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Kaynak: DHA

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