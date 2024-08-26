MİLLİ Eğitim Bakanlığı, mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin atamasının gerçekleştirildiğini duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, mazerete bağlı iller arası yer değişikliği kapsamında tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarından birine ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin atamasının, mazeretlerinin bulunduğu il/ ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapıldığı bildirildi.
Atama sonuçları ise bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.
Son Dakika › Güncel › Mazerete bağlı yer değişikliği başvurularının atamaları tamamlandı - Son Dakika
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